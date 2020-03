Mujer es "levantada" por hombres armados mientras atendía negocio en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Una mujer fue privada de su libertad por hombres armados quienes irrumpieron en su negocio cerca de las 03:00 horas en la calle 16 de Septiembre de la colonia Centro en este puerto.

La fémina responde al nombre de Lizeth pero le apodan "La Potra", esta se encontraba en su negocio cuando se la llevaron.

Por la mañana personal de El Debate se trasladó hasta el lugar de los hechos y se entrevistó con personas que les toco presenciar lo ocurrido.

Los vecinos mencionaron que llegó una camioneta con hombres armados y que entraron a la fuerza al negocio golpeando a los trabajadores de "La Potra" y llevándose a la mujer.

También quebraron la ventana de una casa que está aún lado del súper, luego de cometer el delito de privación de la libertad los civiles se retiraron.

Los hombres entraron al lugar y se llevaron a la mujer. Foto: EL DEBATE

Llegaron y comenzar a desbaratar todo, rompieron las cámaras de vigilancia, la puerta, con unas bates de béisbol golpearon a los trabajadores en la cabeza y el cuerpo y lo dejaron tirados en la calle, vino la Cruz Roja por ellos, pero a la dueña se la llevaron, dijo una vecino del lugar

Durante el recorrido se pudo apreciar que en la calle había manchas de sangre ya secas, así mismo los daños a los inmuebles aún estaban allí.

Se mencionó que personal de Seguridad Pública acudió al lugar de los hechos así como también agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes levantaron la información necesaria para iniciar la carpeta de investigación para poder localizar a la mujer.

Se desconocen las causas que obligaron a estas personas privar de la libertad a "La Potra", ya que los residentes mencionaron que es una mujer muy amable y que no se metía con nadie, asimismo, no se sabe el lugar a donde llevaron a los heridos ya que no se proporcionaron los generales de los dos empleados del inmueble.