Mujer indigente muere atropellada en Tlalnepantla, Estado de México

Estado de México.- Una mujer indigente de 55 años de edad conocida por empleados de un bar como "La Pato", murió atropellada en Tlalnepantla.

Minutos antes de la medianoche, la mujer en situación vulnerable, fue captada bailando por los empleados de un bar en la avenida Tlalnepantla Tenayuca, a la altura de la calle Cuauhtémoc, colonia San Bartolo Tenayuca donde minutos más tarde murió atropellada.

De acuerdo a los testigos, mencionaron que "La Pato" dormía y sobrevivía en las calles del lugar.

Era borrachilla y le hacía a la mona, pero no molestaba a nadie; aquí andaba luego bailando y cotorreando con nosotros. No vimos el accidente, cuando nos dimos cuenta ya estaba tirada y no había nadie