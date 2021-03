Mujer no sabe si su esposo, el chófer del camión murió calcinado por choque con pipa en Nuevo León

Nuevo León.- Jennifer Márquez, esposa del conductor del camión urbano que chocó contra una pipa, menciona que tuvo comunicación con él antes del accidente que dejó 11 muertos en Salinas Victoria; sin embargo, dice que no sabe nada de su esposo.

Durante la tarde del día miércoles 11 de marzo, se registró un accidente cerca de las 6:30 horas, cuando un camión de pasajeros chocó contra una pipa que cargaba combustible sobre la Carretera Colombia a la altura del rastro, en Salinas Victoria, Nuevo León.

Hasta el momento se informa que el choque dejó a 11 personas muertas y lesionados que fueron trasladados al Hospital Civil, indicó el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; se menciona de forma extraoficial que entre las personas fallecidas se encuentra un bebé de meses de nacido.

Leer más: Video. Así se calcinaban la pipa y el camión tras el choque en Nuevo León que dejó 11 muertos

Jennifer Márquez explicó que salió de su casa a las 3:30 horas, ya que su esposo le tocaba realizar la primera vuelta de la ruta 685, hacia el municipio de San Nicolás.

La esposa de chófer del camión reveló que el operador se despidió de ella, y desde ese entonces no ha tenido más comunicación, pero minutos después su esposo dejó de responderle.

Quiero saber cómo está. A las 3:30 todavía me marcó y me dijo que ya se iba y le dije que con cuidado. No me contesta las llamadas, quiero saber si está bien, no me han dicho nada