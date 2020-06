Mujer queda atrapada al caer un árbol encima de su vehículo en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Esta mañana sobre la Avenida Ejército Mexicano entre las calles Gaviotas y Flamigos se cayó un árbol dañando al menos seis unidades algunas reportadas como pérdidas totales.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 08:20 horas donde mencionaban que una persona se había quedado atrapada en el interior de un vehículo al haberle caído encima un árbol y pedían el apoyo de los grupos de rescate en el lugar en el carril de sur a norte.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil Municipal, Bomberos Mazatlán, Policía Municipal y Tránsito quienes al llegar fueron avisados de que una mujer ya había sido liberada de una camioneta de modelo reciente con placas de Durango por los mismos propietarios.

Se acordonó la zona y el tráfico fue desviado por elementos de Tránsito Municipal sobre la calle Flamingos para reincorporarse de nuevo en calle Gaviotas.

Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad llegaron para cortar la energía eléctrica e iniciaron los trabajos de poda del árbol.

Este árbol esta protegido ya que es de la especie conocida como Hule, es por eso que no habíamos podido cortar ya que no está permitido, mencionó un trabajador de la CFE

Personal de Parques y Jardines asistieron también para apresurar la poda del árbol y poder retirar los arbustos y troncos cortados.

El árbol daño 6 vehículos. Foto: Víctor Torres/EL DEBATE

“Yo me quedé adentro de la camioneta, mi marido se bajó a recoger un material cuando de pronto se empezó a oír como un corto y a tronar los cables y el árbol cayó encima de la camioneta y yo me quedé adentro, mi esposo y otra persona fueron los que me ayudaron a salir ya que pensaba que me iba a ocurrir algo feo porque tal vez se pudiera haber prendido el carro”, mencionó Laura "N", quien había quedado atrapada una de las unidades dañadas.

Un total de aproximadamente seis unidades fueron las que quedaron dañadas por el frondoso árbol que al decir de sus dueños tenía una edad de 45 a 46 años que había sido plantado.

Trabajadores de una empresa de televisión por cable también acudieron al lugar ya que el cableado también resultó dañado.

Los negocios y casas cercanas al lugar permanecen sin luz por lo menos durante las próximas cuatro horas.

Los propietarios de los vehículos dañados se encontraban en la incertidumbre de quién sería el responsable de pagar los daños sufridos a sus unidades.

