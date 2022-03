Mujer resulta lesionada en choque de taxi y Jeep en Los Mochis

"Yo acababa de subir al taxi porque iba a hacer unas vueltas, además cuido a un familiar y todo fue muy rápido. Cuando menos pensé, miré el otro carro encima de nosotros y el golpe me aventó al otro lado del asiento. Ya le avisé a mi familia lo que pasó. Me duele el brazo", dijo la usuaria del taxi.

Noel Vizcarra Reportero de la sección policiaca del periódico Los Mochis.

Nació en Salvador Alvarado, (Guamúchil) en 1978, egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Occidente en la primera generación 1997-2001. Desde el 22 de septiembre del 2004 ingresé a laborar a El Debate de Sinaloa. Me he desempañado como editor de periódico La i en Culiacán, de la nota policiaca del Debate de Culiacán, en La i de Los Mochis y Guasave. Actualmente soy editor-reportero policiaco del periódico el Debate de Los Mochis. He cubierto enfrentamientos en la zona serrana de Sinaloa y otras entidades del país. Uno de las coberturas más importantes fue la captura de El 'Chapo' Guzmán en Los Mochis, Sinaloa. He asistido a diferentes cursos para periodistas en Los Mochis, Guasave, Culiacán, Ciudad de México, Toluca y Guatemala.