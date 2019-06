Mujer sale ilesa de volcadura en la Mazatlán-Culiacán

Mazatlán, Sinaloa.- El susto de su vida y miles de pesos en pérdidas materiales fue el saldo de una volcadura en el kilómetro 20 de la carretera libre Mazatlán-Culiacán cerca del poblado de San Pablo, esto aproximadamente a las 17:20 horas.

La unidad siniestrada es un Hyundai de la línea I10 gris, que al momento del accidente cayó a una brecha y quedó desbaratado por completo.

La información proporcionada por algunos trabajadores de un rancho ubicado justo donde fue el accidente, señala que al momento de estar alimentando a las vacas escucharon una fuerte explosión seguido de una gran ruido.

Los cuales corrieron a ver qué pasaba y descubrieron que había volcado un carro y había una persona adentro.

Rápido llamaron a las unidades de rescate para la atención en lo que ayudaban a la chica que conducía el vehículo.

La dueña el vehículo comentó que no se dio cuenta de lo que pasó solamente después del accidente despertó y vio a su lado aún perro y aún muchacho que la estaban ayudando a salir.

No me di cuenta de nada, creo que me desmaye un poco, y solo vi cuando me estaban ayudando a salir, esto lo que recuerdo", comentó la joven.