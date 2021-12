Mujer se queda sin frenos y se mete hasta una lavandería en Lomas del Sol, Culiacán

Sinaloa.- Una mujer se queda sin frenos y se mete a una lavandería en Lomas del Sol, en Culiacán, la mañana de este sábado 18 de diciembre.

Temprano se activaron los servicios de rescate al indicarse mediante las radios de comunicación de C-4 que había ocurrido un fuerte accidente por la avenida Las Américas a la altura de Lomas del Sol.

Cuerpos de seguridad y de rescate, además de tránsito municipal, se trasladaron hasta el lugar indicado donde se percataron que una camioneta Ford Ranger color azul se había introducido a un negocio de lavandería y además que había personas aparentemente heridas.

Al verificar y dar auxilio, se atendió por parte de paramédicos de Cruz Roja a cuatro mujeres, incluyendo a la conductora quienes afortunadamente no presentaron lesiones de gravedad, sino más bien, ligeros golpes en su cuerpo por el mismo impacto.

Se informó de manera extraoficial, que la mujer que maniobraba el auto, al venir bajando por Las Américas del carril de norte a sur, ya no alcanzó a frenar porque el pedal que pisó para detenerse no funcionó y en su desespero maniobró el volante y se metió con todo y carro al negocio donde por fortuna aún no se encontraba operando.

En el lugar agentes de transito realizaron el trabajo de campo donde recabaron todos los daños que dejó este accidente y finalmente la camioneta fue retirada del lugar rumbo a una pensión.