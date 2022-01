Narcotraficante de Michoacán rapa a mujer que le tocó el claxon por estar estorbando

Morelia, Michoacán.- Presunto integrante de una célula criminal de Michoacán, rapó a una mujer supuestamente porque ésta le tocó el claxon al estar impidiendo el paso en el municipio de Los Reyes. Fue a partir de un video que se circuló en las redes sociales que se observa a un hombre con una máquina rasuradora tomar a una mujer por la fuerza, mientras pasa le maquinilla por el cabello. De acuerdo a La Opinión, se trata del R-5, un jefe regional de Cárteles Unidos, quien se molestó porque la agredida le pidió que permitiera el paso a los demás vehículos pues éste no se movía de su lugar.

Según testigos oculares, el vehículo en el que viajaba el R-5 estaba obstruyendo el acceso a un estacionamiento de la localidad de Los Reyes, al exterior de un negocio llamado Massimo Café&Internet. Al no poder circular por ese tramo, una mujer que conducía un coche particular tocó el claxon para que se moviera, pero al no obtener respuesta se bajó de su unidad y se acercó al vehículo para exigir al automovilista que dejara de estorbar, sin imaginarse que de trataba de un narcotraficante.

Trascendió que el R-5 ordenó a sus acompañantes, entre ellos un sujeto conocido como “El Mascarita”, a que sometieran a la mujer, y una vez que lo hicieron, este le cortó el cabello con una máquina afeitadora, mientras uno de sus cómplices grababa el video, donde se escucha la voz de quien parece ser hija de la agredida, suplicando a su madre que no se resista. “Ya, mamá, por favor”, dice la joven entre gritos y sollozos. “Que me está doliendo”, responde la mujer ante la mirada de varios ciudadanos que permanecieron en silencio por temor.

Lee más: Asesinan a tres mujeres en Zapopan en las últimas 24 horas

Cárteles Unidos (CU) es una organización criminal surgida de una alianza entre el Cartel de Tepalcatepec, Los Viagras y otros grupos más para repeler los avances del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Michoacán en México. Operan bajo un nombre que antes usaron otros grupos aliados en el estado para enfrentar a Los Zetas. Los CU se conocen por su participación en economías ilícitas en la región de Tierra Caliente en Michoacán y por sus esfuerzos para mantener al CJNG fuera del estado en una disputa territorial brutal sin fin a la vista.