"Ni una más, Itzel no está sola, ya basta", reclamo general por feminicidio en El Fuerte, Sinaloa

El Fuerte, Sinaloa.- Habitantes de El Fuerte se manifestaron ayer en la mañana de manera pacífica por las calles y avenidas de la cabecera municipal para pedir justicia por el feminicidio de Itzel O, presuntamente cometido por el joven Hueman, de 33 años. Ella fue asesinada a martillazos.

Basta, ni una más

La marcha inició a las 09:00 horas en Ángel Flores e Ignacio Zaragoza, a pocos metros de donde hallaron semienterrada a Itzel O, el miércoles en la mañana. Los manifestantes llevaban globos color lila y blanco para pedir justicia y que el feminicidio de la jovencita originaria de Chinobampo no quedara impune.

Leer más: ¡Va a prisión! Presunto feminicidia de Itzel O es ingresado a centro penitenciario en Sinaloa

‘Ni una más’, ‘Itzel no está sola’, ‘justicia’, ‘justicia’, eran las consignas que gritaban las mujeres, hombres y menores que acudieron a la marcha y de su ronco pecho exigían que se le aplicara todo el peso de la ley al sospechoso de arrebatarle la vida a la trabajadora de una estética.

Una patrulla de agentes municipales así como de elementos de Protección Civil resguardaban el contingente que no pasaba de cincuenta personas.

Tan indiferentes

‘Cómo es posible que la muerte de un perro en Los Mochis juntara a miles de personas y por este caso de feminicidio de Itzel O, las personas se muestran tan indiferentes’, dijo una de las féminas que participó en la marcha pacífica.

Posteriormente llegaron al Palacio Municipal y tras unos breves minutos fueron atendidos por María José Zañudo Valenzuela, directora del Instituto Municipal de las Mujeres de El Fuerte; la funcionaria les comentó que desde que pasó el lamentable suceso, se ha estado apoyando a la familia desde el gobierno municipal y estatal.

Finalmente los manifestantes se retiraron, pero advirtieron que estarán atentos al caso. Otros lamentaron que el alcalde Gildardo Leyva no los recibiera de manera personal. El grupo se retiró a las 10:00 horas del Palacio Municipal.

En memoria de Itzel

Amigos y conocidos de Itzel O colocaron veladoras y globos en la estética ubicada en la colonia centro donde trabajaba la fémina quien fuera asesinada a golpes la mañana del miércoles en El Fuerte. Las veladoras fueron puestas la madrugada del jueves tras llevarse a cabo la primera marcha y los globos al finalizar la segunda manifestación en la que los habitantes pedían justicia para que se le castigue a Huemar, de 33 años, quien es el probable responsable de cometer el feminicidio y luego semienterrar el cadáver de Itzel O.

Los moradores, todavía consternados por el crimen, observaban a lo lejos las veladoras y globos que dejaron en la entrada de la estética. Agentes municipales preventivos continúan resguardando el local comercial, así como la casa color amarillo donde Itzel O fue asesinada.

Funeral

Los restos mortales de Itzel O fueron trasladados a su comunidad Saca de Agua, Chinobampo, El Fuerte, ayer en la tarde. Y es que primero se dijo que le harían un homenaje en una iglesia, pero a petición de la familia este se canceló y solo le brindaron un minuto de aplausos en la cabecera municipal.

‘Ni una más’, ‘ni una más’, ‘Itzel no estás sola’, se escuchaba a pleno mediodía y los automovilistas que pasaban por el lugar reducían la velocidad, algunos se quitaban las cachuchas y sombreros mostrando respeto.

Más de 20 carros acompañaban el féretro y poco a poco se sumaron más de 50. La fila de carros alcanzaba casi 700 metros, adultos, mujeres y niños acompañaban a los dolientes; no importaban las altas temperaturas, ellos iban mostrando su apoyo en todo momento a los familiares de Itzel O, a quien le arrebataron la vida de una manera cobarde el miércoles en la mañana en un domicilio ubicado en la colonia centro. Algunas moradores no pudieron aguantar las lágrimas y entre sollozos pedían justicia.

Antes de las 14:00 horas el convoy llegó a la entrada del Pueblo Mágico para brindarle aplausos a Itzel O, quien era una mujer ejemplar en todos los aspectos, pero un sujeto le arrebató la vida en unos instantes. Luego sus restos fueron trasladados a Saca de Agua, Chinobampo, en donde fueron velados y más tarde serán sepultados.

Confirman arresto del sospechoso de matar a Itzel

El individuo acusado de privar de la vida a Itzel O, de 21 años, fue arrestado ayer en la tarde por policías de investigación del estado quienes le ejecutaron la orden de aprehensión por el delito de feminicidio agravado que pesaba en su contra.

El sospechoso fue identificado por las autoridades como Hueman F, de 33 años, con domicilio en Zaragoza entre Ángel Flores y Donato Guerra, sector centro en El Fuerte.

Se dijo que un grupo especial acudió a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de El Fuerte y tras leerle sus derechos le aplicaron el mandamiento judicial. Incluso, trascendió que el comisario general, Marco Antonio Almanza Avilez, estuvo checando personalmente la carpeta de investigación durante todo el proceso. En el transcurso de la noche del jueves ingresó al penal Goros Dos, del municipio de Ahome.

Imputan feminicidio agravado

El presunto responsable de privar de la vida a la joven Itzel “O” en la colonia centro de El Fuerte ya fue aprehendido por elementos de la Policía de Investigación y solicitada al juez la audiencia inicial por el delito de feminicidio agravado.

La fiscal general del Estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, informó que además se podría tipificar el delito de inhumación.

Indicó que aunque se tuvo mucha presión social no se distrajeron para poder iniciar carpeta de investigación atendiendo el procedimiento y evitar que se pueda anular el proceso.

“No permitimos que esa presión nos distrajera de nuestro trabajo, necesitamos hacer un trabajo limpio apegado a derecho para no incurrir en alguna falta o posibilidad que nos anulen el juicio y lo obtuvimos. Todo va bien, ya está en manos de la dirección que tome el juez correspondiente“, manifestó.

Gobernador Rocha Moya asistirá al sepelio de Itzel

Como lamentable calificó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el asesinato de la joven Itzel, cuyo cuerpo fuera encontrado en un domicilio de la colonia centro de El Fuerte. Dijo que el presunto responsable del crimen fue detenido por una falta y se espera que las autoridades de justicia giren y ejecuten la orden de aprehensión correspondiente.

Tras lo ocurrido, comentó que hoy viernes acudirá con familiares de la muchacha fallecida, a quienes ofrecerá sus condolencias. “Es muy lamentable lo sucedido, es algo que no debió ocurrir. Hay mucha violencia y mañana acudiremos a dar un abrazo a la familia, en el municipio de El Fuerte”.

Desde la Secretaría de la Mujer señaló que se están realizando acciones importantes para evitar que se siga atacando a las mujeres, a través de los feminicidios.

Alcalde de Ahome pide a la ciudadanía no ser indiferente ante hechos violentos

Como un hecho lamentable y doloroso calificó el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, el asesinato de Itzel, una joven del municipio de El Fuerte, la mañana de ayer miércoles en la cabecera municipal.

“Qué bueno que ya lo agarraron, que se le aplique todo el peso de la ley porque no se vale por ningún motivo terminar en esa circunstancia, y pobre muchacha. Yo creo que estaba enfermo o drogado este hombre, no sé qué habrá pasado para matarla con esa saña y ese cinismo de matarla y llevarla a su casa, pero la ley es muy clara y se le va a aplicar”, indicó.

Entrevistado al respecto, pidió a la ciudadanía no ser indiferente no sólo ante estos hechos, sino a todos los actos de violencia que en muchas ocasiones ocurren a la vista de todos, por lo que pidió denunciar cualquier situación que represente un riesgo para las personas, esto de manera anónima tanto al 911 como al 089; esto, dijo, podría ser la diferencia.

Leer más: Fuentes confirman que cuerpo encontrado en Nuevo León sería de Debanhi

“La mejor manera de prevenir y actuar es con la participación ciudadana, por eso hemos hecho muchas veces el llamado, y otra vez lo hago, a la denuncia anónima. Nosotros tenemos que ser cámaras, no necesitamos un aparato en un poste; nosotros como ciudadanos podemos y debemos de hacer algo. En ese caso particular intervino la tecnología, pero también hubo unas personas que lo señalaron y eso es lo correcto, que la gente no se acostumbre a ver delitos y no decirlos, no denunciarlos; con el 089 podemos hacer muchas cosas. A mí me ha dado mucha resultado”, enfatizó.

De igual forma, insistió en que estos hechos no solo debe de preocupar sino ocupar al gobierno y a la sociedad misma, a fin de no solo de prevenir sino de actuar en consecuencia. Recalcó que es necesario dar certeza y seguridad a las mujeres.