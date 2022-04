Niega fiscal de Sinaloa participación de policías en "levantón" de 3 hombres de Nuevo León

Sinaloa.- En la privación de la libertad de tres personas la madrugada del sábado en Mazatlán no participó ninguna corporación policiaca, aseguró la fiscal general del estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada.

En conferencia de prensa, la funcionaria se refirió a versiones en redes sociales y a una nota periodística en las que se hace mención acerca de la intervención de patrullas policiacas.

“Eso no fue así. Nunca dijo la denunciante. Eso únicamente fue otra nota, una información que no sé de dónde la tomaron, pero no participó ninguna corporación policiaca. Menos gente de fiscalía”, expresó.

La fiscal agregó que este delito fue perpetrado en unos condominios a alrededor de las 3:00 horas, y no fue sino hasta las 21:00 horas del sábado que se presentó una denuncia por parte de un familiar de uno de los privados de la libertad.

Ya también, continuó, se tiene la denuncia del padre de una de las personas desaparecidas, aunque este no aportó mucho para la investigación.

“En realidad no aportó mucho y no daba las causas... que no sabía él que su hijo se había dirigido a la ciudad de Mazatlán, pero que el jueves de Semana Santa no sabía de él, y pues no pudo aportar ningún dato”, subrayó.

Quiñónez Estrada dijo que habían llegado dos camionetas con alrededor de 20 personas que portaban indumentaria militar o policiaca, quienes los privaron de la libertad.

Leer más: Aseguran más de una docena de granadas y artefactos explosivos en un auto localizado en Michoacán

“Los familiares no han aportado mucha información. Se dice que las personas buscaban a uno de ellos en específico, que fue el que logró escapar antes de que los privaran de su libertad”.