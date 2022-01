Niegan amparo a “El Marro” tras denunciar crueldad en la cárcel; “me dejan sin comer”

Guanajuato, Gto.- A casi año y medio de la detención de José Antonio Yépez Ortiz, alias el Marro, un tribunal colegiado desechó el amparo promovido por el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, debido a que el capo no pudo probar su denuncia de supuestos malos tratos durante su estancia en prisión.En un amparo presentado el 07 de octubre de 2021, se denunció aislamiento, segregación, tratos crueles e inhumanos, golpes, así como tortura en presuntos daños cometidos contra el orden común y la integridad corporal del el Marro al interior del Penal Federal conocido como El Altiplano, en Almoloya de Juárez, por lo que solicitó protección de la justicia.

En el promovido, añadió que custodios no le permiten estar cerca de ningún reo o cualquier persona en los horarios de los módulos de llamadas. Además, quede se ha quedado sin comer o salir al patio.“Reclamo que me tienen aislado del resto de la población, me dejan sin comer, llevó ocho días sin salir al patio, siendo que el resto de los compañeros sí van”, señaló el Marro en su demanda.“El suscrito se encuentra en un pasillo donde sólo estoy yo y tengo dos custodios sentados enfrente de mi celda a metro y medio de la taza del baño, y ahí me están vigilando”, añadió.

Sin embargo, el juzgador del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito determinó no estudiar a fondo el recurso promovido debido a que el demandante no probó dichas acusaciones, ya que se pudieron verificar visitas de su familia y abogado. De ahí que no podía argumentar aislamiento. Además, fueron incorporadas evaluaciones de salud y psicológicas que lo mostraban en buen estado y por ello, no se podía asegurar que fuera torturado ni golpeado, como acusaba.

Por lo anterior, el Tribunal desechó el amparo al considerar que no existe alguna prueba que permita desvirtuar la negativa de las autoridades y debido a que Yépez Ortiz no ofreció elemento alguno para comprobar sus demandas. El Marro fue detenido en una finca del municipio de Juventino Rosas por el Ejército y la Fiscalía de Guanajuato el 02 de agosto de 2020, junto con ocho de sus operadores, mientras tenían secuestrada a una empresaria de Apaseo el Alto.