Niegan indemnización a familiares de Félix Gallardo por finca decomisada por la PGR

México.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) negó a los familiares del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, "El Jefe de Jefes", la solicitud que hicieron de indemnización a la Fiscalía General de la República (FGR) por el aseguramiento de una finca localizada en el estado de Jalisco, la cual había sido ejecutada desde 1989.

En la sesión del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa celebrada este miércoles, el magistrado Alfredo Salgado Loyo propuso a sus pares rechazar la petición mediante la que los parientes del ex líder del Cártel de Guadalajara buscan que el Ministerio Público Federal les pagara una indemnización por el inmueble incautado.

Alicia Félix Salas y José Luis Félix Salas interpusieron un recurso de reclamo a la extinta Procuraduría General de la República (PGR) por el aseguramiento de la finca ubicada en el número 1975 de la calle Paseo de los Parques en el fraccionamiento Colinas de San Javier de Guadalajara, Jalisco. La incautación de la finca se llevó a cabo luego que la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo, a quien se le acusa de estar involucrado en los asesinatos de Enrique Camarena Salazar, agente de la DEA, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.

Desde 2015, un tribunal de amparo ordenó a la PGR devolver el bien inmueble debido a que durante más de dos décadas no había podido comprobar que la propiedad había sido adquirida con dinero producto del trafico ilegal de drogas. Aunado a ello, el Poder Judicial advirtió que en las constancias de la averiguación previa se registraron omisiones e inconsistencias, las cuales resultaron trasgresoras al debido proceso del caso.

No obstante, el magistrado del TFJA señaló que la incautación de la finca de Guadalajara no implicó una actividad irregular de parte de la PGR, ya que la misma se mandató en el marco de la investigación dentro de la averiguación previa.

“No implica una actividad irregular en mérito de que se ordenó con motivo de la investigación iniciada dentro de la averiguación previa número 1379/D/89 instruida en contra del principal indicado y se hizo de conformidad con las facultades que al efecto se refiere en la normatividad aplicable y vigente al momento de los hechos”, expuso Salgado Loyo.

El proyecto obtuvo la mayoría de votos del Pleno, por lo que el TFJA determinó que el Ministerio Público Federal no incurrió en responsabilidad alguna, de ahí que no se encuentra obligado a indemnizar a los familiares del ex líder del Cártel de Guadalajara.