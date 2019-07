Niño mejora tras 4 días de haber sido mordido por víbora

Mazatlán, Sinaloa.- A cuatro días de estar hospitalizado, Damián Ulises, a quien lo picó una víbora, este se encuentra en mejoría pues el antídoto avanza rápido.

El menor se encuentra en una cama atendido por diferentes enfermeras quienes le llaman “Príncipe” por el buen comportamiento que ha mostrado ante la situación que está pasando.

La madre del menor comentó que aun no le dan una fecha para que el menor salga, pues todavía tiene que se seguir en observación, debido a que el pie; lugar donde le pico la serpiente, aun no se desinflama. La mordedura se encuentra en la planta del pie izquierdo.

“Yo tenia miedo porque el doctor me había dicho que de no funcionar debidamente el antídoto tendrían que cortar parte de la pierna de Ulises para poder impedir que el veneno avanzara a otras parte del cuerpo, como tengo entendido el veneno de la víbora te pudre la carne por dentro, cuando me dijo eso el médico me pinte de mil colores, pero gracias a Dios el medicamento funcionó de manera adecuada y no hubo necesidad de cortar nada”, dijo Jessica Flores.

Con respecto al problema que tuvo con la administración de Cruz Roja debido a que no querían trasladarlo si no pagaban, la madre de Damián dijo al hospital había acudido la directora de Cruz Roja Concordia y pedirle disculpas por el hecho ocurrido.

Vinieron a mi y les expliqué lo que había ocurrido, acepté las disculpas pero jamás acepté que hayan dicho que era una confusión porque no lo fue, añadió Jessica.

Roberto Gutiérrez Garzón, encargado de piso del área de Pediatría del Hospital General, informó que la salud del menor es estable pero que se realizarán unos estudios para determinar en qué situación se encuentra el niño y ver si puede ser dado de alta o si se mantendrá unos días más en observación.

“Damián ya esté bien, pero no puedo decir que esta fuera de peligro hasta que ya esté en su casa, disfrutando de su infancia, el niño mientras está acostado puede mover los dos pies, pero cuando se le levanta y se le trata de poner a caminar el pie afectado no responde y este tiende a caer al piso, en cierto modo no sabemos muy bien por qué pasa, pero con los estudios que le realizaremos podremos sacar el diagnostico” dijo Roberto Gutiérrez.