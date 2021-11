Niño muere electrocutado al caer en alcantarilla destapada de la CFE en Veracruz

Asimismo, aseguraron que horas antes del accidente que cobró la vida del niño de 13 años vigilantes de seguridad privada habían detenido a dos hombres con una tapa de alcantarilla de la CFE, pero al llegar policías los dejaron en libertad bajo el argumento de que no existía una denuncia.

Los vecinos denunciaron que en esa cuadra han sido robadas ocho tapas de alcantarillas de la CFE tan sólo durante el último mes, y a pesar de que reportaron los hechos a la empresa estatal, ésta no se hizo cargo de reponer las tapas ni colocar señalamientos.

Desafortunadamente, pese a los esfuerzos de los paramédicos, el niño no pudo sobrevivir a la descarga eléctrica que sufrió, y su fallecimiento se reportó casi una hora después del accidente en la alcantarilla de la CFE.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.