Niño se quema cuando sus padres incendiaban basura en Sinaloa

Escuinapa.- El pasado 13 de mayo, en la comunidad de Copales, perteneciente al municipio de Escuinapa, un menor de nombre Andrés N, de 1 años y 4 meses, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en las plantas de los pies debido a que en el patio de la vivienda habían quemado basura.

Lo ocurrido

Según información proporcionada por el padre del menor, el día que el niño sufrió el accidente, habían quemado basura, como es costumbre en aquella zona, pues el camión recolector no pasa y tenían que deshacerse de ella.

“Todos estábamos bien, no había pasado nada. Andrés estaba dentro de la casa y yo me encontraba haciendo unos arreglos. La basura ya se había apagado, pero quedaban las brasas aún al rojo vivo. Entonces escuché un grito que me enchinó la piel y vi que mi chamaco estaba en el lugar donde estaba la basura quemada y brincaba del dolor. Rápido lo saqué de ahí y lo puse en un lugar seguro. Comencé a ponerle todo lo que la gente dice, tomate, papa y muchas cosas, pero nada funcionó, sus pies estaba entre negros y rojos, por lo que llamé a los paramédicos”, contó Isabel, padre del menor.

La ambulancia de Cruz Roja llegó y los paramédicos le dijeron que el menor debía ser trasladado debido a la severidad de las quemaduras, pero que en el Hospital General de Escuinapa no contaban con el equipo necesario, por lo que se tenían que trasladar hasta Mazatlán, al IMSS ,a terapia intensiva para que lo atendieran.

Lugar donde era atendido el menor. Foto: Raúl Briones

Una vez que el menor fue estabilizado, el padre comenzó a buscar ayuda sin resultados, hasta que un médico le comentó sobre una asociación que ayuda a niños quemados. Isabel se comunicó con ellos para pedirles apoyo.

El apoyo

Fue por medio de la asociación Filantropía Shriners Culiacán, AC, a cargo de los representantes de esta organización, Jorge Aragón García y Fernando Mellado Meza, que se decidió tomar el caso de Andrés.

Ellos se comunicaron con la asociación Shriners Hospital for Childrens, en Sacramento, California, para brindarles todos los pormenores del niño.

La respuesta fue positiva y los gastos de los padres y del menor correrían por cuenta de la fundación. Ayer, después de 11 días de permanecer en terapia intensiva, el niño fue trasladado por una ambulancia al Aeropuerto Internacional de Mazatlán, donde tomarían un vuelo comercial a la ciudad de Tijuana y posteriormente cruzarían a territorio estadounidense.

El pequeño afectado tiene una hermana de 9 años, quien se quedará bajo el cuidado de su abuela en lo que el resto de la familia regresa.