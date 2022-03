"No crea que fue por descuido": Pasajera del camión que se estrelló y dejó 7 lesionados en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- "No crea que fue por descuido", expresó una pasajera del camión urbano que se estrelló y dejó al menos 7 personas lesionadas esta tarde en calles del centro de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

María del Rosario "N", con lesiones visibles en el rostro, ofreció unas palabras a El Debate tras el accidente de un camión urbano en el que viajaba. "Sí, siento que me arde la cara", respondió al cuestionamiento sobre cómo se sentía. "Fue el puro golpecito y ya, leve, fue golpe leve no crea que fue de mayor, no pasó de ahí."

La víctima del choque y presunta esposa del operador del camión, aseguró que el incidente no se debió a que estuviera en el teléfono ni a un descuido "Fue de repente, no, no crea que por descuido ni nada, nomás de repente, son cosas que pasan, no sabe uno. Lo bueno que no pasó a mayores. Las cosas materiales van y vienen. La vida es lo que está cabrón."

Alrededor de las 16:50 horas de este sábado se reportó a los números de emergencia un choque de un camión urbano contra un negocio sobre la calle Rafael Buelna, entre la avenida Jorge G. Granados y callejón Jorge G. Granados en la colonia centro, en la que había varias personas lesionadas.

Choca contra negocio un camión urbano en el centro | Foto: Debate

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes descartaron personas lesionadas de gravedad, por lo que al no requerir traslado a un hospital, se retiraron.

Por lo menos siete personas resultaron con golpes y heridas visibles, pero afortunadamente ninguna de gravedad.

De manera extraoficial, se mencionó que presuntamente el conductor del camión tuvo una crisis convulsiva, perdió el control del volante y se subió a la acera, donde terminó impactató contra una publicidad de un negocio. Agentes de Tránsito Municipal de Culiacán se hicieron cargo de los peritajes correspondientes.