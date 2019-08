No fui yo, dice "La Loca" tras ataque a bar en Coatzacoalcos

Coatzacoalcos, Veracruz.- Ricardo N, alias La Loca, el presunto autor del ataque al bar Caballo Blanco durante las primeras horas del día de ayer en Coatzacoalcos, Veracruz, se deslinda de toda acusación en contra de él, así lo afirmaría en un video que se encuentra circulando en redes, en el cual La Loca niega ser el culpable de la muerte de hasta el momento 28 personas.

A través del video el joven se dice sorprendido por ser señalado del ataque al bar, por ello afirmó que eso lo obligó a huir de Coatzacoalcos porque además de las acusaciones, que dicen él ser falsas, lo amenazaron de muerte.

“Para decirles que me encontré durmiendo y me levanto y me entero que me andan buscando por un homicidio, un atentado que hubo en Caballo Blanco anoche; les digo que quiero que sepan que no fui yo y la neta yo me tuve que ir de ‘Coatza’ por qué a mí los navales me detuvieron dos veces el mes pasado, dos veces me detuvieron y me metieron droga y huachicol", dice en la grabación que dura casi el minuto.

El bar en donde murieron hasta el momento 28 personas.

Asimismo les pide a las autoridades que busquen a la persona que en realidad cometió el ataque en el bar Caballo Blanco, porque reitera, él no tuvo nada que ver.

Los indicios sobre el deplorable crimen en el bar de Coatzacoalcos señalan a que uno de los autores materiales es Ricardo "N" alias "la loca" a quien las fzas coordinadas de Veracruz detuvieron en julio de este año y fue liberado en menos de 48hrs por la FGE. — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) 28 de agosto de 2019

“Me torturaron dos veces, me quebraron la costilla, me metieron droga igual (…), me dijeron que me iban a matar; yo lo que quiero que sepan es que temo por mi vida y por eso me tuve que ir, tuve que sacar a mi familia de ese lugar para estar bien y en paz, y ahora me salen con eso, me echan la bronca y pues no, busque quien sea en realidad, no nada más agarré porque era para decir las cosas", finaliza en el video.

Suman 28 los muertos

La cifra de muertos por el ataque al bar "Caballo Blanco", ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, subió a 28, incluidas diez mujeres, confirmaron fuentes oficiales federales.

Entre los fallecidos se encuentran dos marinos de un barco petrolero que atracó hace unos días en el puerto, uno de ellos de nacionalidad filipina.

Hoy, nueve de las 28 víctimas ya fueron identificadas por el Servicio Médico Forense (Semefo) en Coatzacoalcos.

El hecho se registró durante la noche del martes. Foto: Cortesía

Se trata de Antonio de Jesús Pola Sánchez, Israel Morales, María del Carmen Segovia, Nayeli Irineo, Ulises Ramos Jiménez, Marco Antonio López García, Osuky Rodríguez, Brayan Varron, y Natanhiel Alidan Apolot, este último al parecer de nacionalidad filipina.

De acuerdo con los reportes, Brayan Varron y Natanhiel Alidan Apolot laboraban para un barco petrolero.

Familiares de las víctimas y otras personas que reportaron desaparecidos a sus parientes se arremolinaron en el Semefo para identificarlos cuerpos y, en caso, tramitar su entrega.

Los familiares de las víctimas llegaron al lugar. Foto: AP

En el lugar un funcionario comenzó a difundir dichos nombres entre la gente desesperada.

Se informó que personal de la embarcación a la que pertenecían Brayan Varron y Natanhiel Alidan Apolot acudió también para la identificación de los cadáveres.

La mayoría de los fallecidos radicaba en Coatzacoalcos y al menos siete de las víctimas trabajaban en el table dance, de acuerdo con fuentes ministeriales.

El ataque

La noche del martes unos cinco sujetos dispararon al interior de bar y rociaron con gasolina el sitio para después prenderle fuego, lo que dejó al menos 28 muertos.

Además, otras 12 personas se reportan con quemaduras graves en distintos hospitales de esa ciudad veracruzana, azotada por la violencia.