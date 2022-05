No hay pruebas para afirmar responsabilidad penal de personas por asesinato de Luis Enrique: FGE

Culiacán, Sinaloa.- Ante la inquietud que surgió luego del anuncio en la conferencia “La Mañanera” donde se dijo que se tenían identificados a los autores materiales del homicidio del periodista Luis Enrique “R”, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informa que hasta el momento continúan las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos sin que se descarte ninguna línea de investigación, incluyendo la periodística.

Desde ese día 5 de mayo, informó la fiscal del Estado, Sara Bruna Quiñónes Estrada, que se reportó la localización de un cuerpo que después se identificó como el del periodista, se trabajó en un grupo especial para atender este caso en particular.

Aunque para FGE todos los delitos se atienden en un plan de igualdad, este asunto en particular es de atención prioritaria por tratarse de una privación de la vida contra un profesionista dedicado al periodismo y por ende en sí mismo un atentado contra la libertad de expresión al acallar una pluma que daba voz a las y los ciudadanos en sus escritos.

Por estos hechos la fiscalía ordenó la integración de un grupo de investigación, en el entendido de que la intención es resolver este caso sin necesidad de que la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, (Feadle), lo atraiga, aunque si se le dio vista y se está en todo momento abiertos a colaborar en equipo.

Así también de parte del gobierno federal se tiene participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana así como de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado quienes apoyan en dichas indagatorias que encabeza y realiza personal de investigación de esta Fiscalía General del Estado.

“No obstante ello, me permito comentar que pese a lo anunciado este día en La Mañanera no se han concluido las investigaciones en el esclarecimiento de estos hechos; es decir, hasta el momento no se cuentan con datos de prueba para afirmar la responsabilidad penal de personas o persona alguna.

Lo que si se tiene, son líneas de investigación que se están explorando de manera profesional y objetiva en las cuales se han tenido avances importantes, y que se mantienen en sigilo por la reserva legal y para asegurar el éxito de la indagatoria”, subrayó la fiscal.

Reiteró el compromiso de esta Fiscalía General del Estado en atender con la mayor celeridad y oportunidad este tema, con la confianza de que los pasos que se están dando son para asegurar una buena investigación que nos permita esclarecer la privación de la vida de Luis Enrique “R”.