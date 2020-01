No lo encontraban: fue apuñalado y calcinado al sur de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Un tétrico hallazgo se dio la mañana de ayer al ser ubicado el cadáver de un hombre calcinado a un costado de la colonia Antorchista, al sur de la ciudad.

Su familia lo reconoció con el nombre de Jaime N., quien contaba con 41 años de edad. Se dijo que estaba desaparecido desde la tarde del pasado viernes. Los responsables lo esposaron y le habrían tapado los ojos con un trapo.

A detalle

Jaime presuntamente trataba de ganarse el peso todos los días recorriendo en un triciclo los alrededores de la colonia Antorchista, recolectando en predios desechos que él consideraba que le serían de utilidad para vender y subsistir.

La tarde del viernes salió de su casa sin destino, pero no les dio pendiente a su familia porque ya sabían a lo qué se dedicaba; además, se comentó que no tenía problemas con nadie.

Ya había oscurecido, y Jaime ya no regresó a casa.

Esto provocó preocupación en su familia, pues no sabían dónde pudiera estar. Salieron a buscarlo desde las 17:00 horas del viernes, pero hasta las 07:00 horas de otro día pudieron encontrarlo.

Estaba en una brecha a un lado de la colonia Antorchista complemente quemado.

Por segundos dudaron si se trataba de él, sin embargo, al observar las pocas prendas de vestir presumieron que se trataba de su consanguíneo.

Rápido dieron parte a la Policía, quienes al llegar realizaron un doble acordonamiento de la escena del crimen.

Posteriormente, vía radio, los guardianes del orden reportaron a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que iniciaran las pesquisas.

Policías investigadores se presentaron momento después para recabar información de los hechos.

Diligencias

En la escena del crimen los peritos comenzaron a observar el cadáver y los alrededores, para después fotografiarlos.

Asimismo, estudiaron los posibles indicios que pudieran servir en la investigación.

Transcurrido algunos minutos, entre dos empleados de la Fiscalía levantaron el cadáver para llevárselo al anfiteatro para que se le practicara la autopsia de ley, así como las pruebas de ADN para corroborar la identidad.

Según se dio a conocer, el hoy occiso había sido agredido con arma blanca y, para borrar todo tipo de evidencias, el o sus agresores decidieron prenderle fuego con gasolina en una zona usada para tirar basura.