"No maté a nadie, si herí gente” confiesa sacerdote; entre la violencia, así se evangeliza en México

Guadalajara, Jalisco.- “No maté a nadie, si herí gente”, confesó a DEBATE el sacerdote Carlos Aurelio Ramírez, quien debido al alto nivel de violencia que se vive en México se vio obligado a usar armas de fuego para defender su vida y a las personas que conforman su Iglesia, en quienes ha intentado transmitir la fe y las buenas acciones en una de las zonas más violentas del país: Tierra Caliente.

El sacerdote originario de Michoacán tiene claro que el Gobierno de México debe modificar su actual política de seguridad “abrazos, no balazos” pero sin que se llegue a la frase “mátalos en caliente” que tanto ha criticado el actual presidente Andrés Manuel López Obrador de su antecesor Felipe Calderón Hinojosa.

“No hay necesidad de matar pero sí se puede neutralizar”, resalta.

En México la labor de un sacerdote que evangeliza en zonas marginadas va mucho más allá de solo oficiar misas y escuchar confesiones, algunas demasiado banales de la gente ‘fifi’ de las urbes, a quienes los mismos sacerdotes catalogan de indiferentes ante la realidad que se vive en las comunidades del país, mientras que a las autoridades las acusan de omisas.

“Le hacemos la chamba al gobierno pero no hay la misma reciprocidad”, reclama el Padre Héctor Martínez, quien lleva 28 años inmerso en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, en donde le ha tocado ser testigo de cómo los gobiernos municipales, estatales y federales, sin importar partidos, dejaron operar libremente a los grupos criminales al grado de perder por completo el control de las regiones, misma que hoy dominan el Cartel de la Línea o el Cártel de Sinaloa.

En Chiapas, el sacerdote Marcelo Pérez Pérez también vive una complicada situación a causa de los hechos violentos que han provocado los miembros del grupo autodenominado El Machete y al intento de justicia de las autoridades de la Fiscalía General del Estado.

La corporación ha emitido una órden de aprehensión en su contra por el presunto delito de desaparición forzada de 21 personas en el municipio de Pantelhó el 26 de julio de 2021, situación que le impidió al líder católico el dar entrevista a DEBATE, pues priorizó el preparar su defensa de manos de sus abogados.

Pese a ello, este medio obtuvo una carta que el señalado envió al Cardenal Felipe Arizmendi, explicando su situación y declarándose inocente de toda acusación en su contra.

“Mi corazón está muy en paz, porque no he hecho nada mal… He puesto mi plena confianza en Jesús Presente en la Eucaristía, estoy tranquilo, sigo con mis actividades normales y si llegase a concretar la detención, lo viviré desde el espíritu del Evangelio”, explicó en su misiva.

Ante esta indignante situación que enfrenta el sacerdote de Chiapas, algunas organizaciones no gubernamentales han solicitado a la Fiscalía dejar de perseguir al líder religioso y piden que se investigue como culpables a los miembros del grupo de autodefensas El Machete.

Ellos también fueron señalados por el párroco, quien argumentó haber llevado oración y paz a la comunidad afectada un día después del hecho violento que derivó en la desaparición de más de 20 civiles y el incendio de viviendas.

“Al contrario, entré el 27 de julio en Pantelho para decirle al pueblo que son hijos de Dios y que no caigan en la misma violencia, escucharon mis palabras gracias a Dios y se detuvo las detenciones y las quemas de casa. La detención de Pedro Cortez y de Diego es injusta, los machetes han hecho lo que no debieron de hacer”, dice en referencia a otros acusados por el mismo delito que él.

Pobladores exigen a la Fiscalía General del Estado de Chiapas retire la orden de aprensión en contra del Padre Marcelo Pérez Pérez, a quien vinculan con la desaparición de 21 personas de Pantelhó. Foto: Cuartoscuro

Quienes están ya acostumbrados a vaciar su ira, apagar cualquier conflicto y eliminar rivales con la potencia de sus pistolas y metralletas en junio pasado también hicieron lo propio con dos sacerdotes en Urique, Chihuahua, quienes atendían a un guía de turista herido durante un juego de béisbol.

Este atentado contra los líderes religiosos ha sacado a la luz el grave problema de inseguridad y poderío que mantienen los grupos criminales en al menos el 80% del estado de Chihuahua asegura, Héctor Martínez, y por ende refleja la desmesurada labor y riesgo al que se enfrentan los sacerdotes al intentar convertir al bien a cada pueblo de México.

En cada nuevo líder político que llega al poder del Estado y de la Federación los líderes religiosos dicen haber depositado esperanzas y fé, pero una vez que cada uno asume el cargo -sean PRI, PAN, ahora MORENA, o de cualquier otro partido- quedan mucho a deber.

Aunque López Obrador casi de manera diaria asegura en sus ruedas de prensa “no somos lo mismo”, haciendo referencia a los “gobierno corruptos” que le antecedieron, los líderes católicos hoy le invitan a realizar una autorreflexión y aceptar las fallas, limitaciones e incapacidades que ha tenido su gobierno, el mismo que ofreció una Cuarta Transformación para México y que no ha logrado a lo largo en sus tres años y medio que lleva en el poder.

“Había muchas expectativas de lo que este gobierno pudiera implementar, pero no le ha sido fácil…cuando vinieron aquí nos dijeron que iban a dar solución que en vez de ordenar se va complicando… yo creo que hay que ver la realidad… los resultados son algo que tienen que tener en cuenta, sin justificaciones, sin ideologías…Que él vea qué es lo que él prometió, que es lo que llevó a la ciudadanía a votar… y ver si realmente se actuó conforme lo prometió y ser honesto, decir no cumplí o no he podido”.

Es la recomendación que, de manera anónima, emite a AMLO un sacerdote que lleva 29 años en Tijuana atendiendo desde su templo las graves problemáticas espirituales y sociales que viven entre los habitantes.

En su mayoría, dice, son desplazados por la violencia de su tierra y que han encontrado un refugio en la colonia Sánchez Taboada, la de mayor incidencia delictiva de Tijuana, y en la gran urbe que a su vez es considerada la ciudad fronteriza más peligrosa ¡del mundo!

Al verse cuestionado en sus encuentros con la prensa sobre las exigencias de los sacerdotes de brindar mayor seguridad en México, López Obrador ha respondido de manera irónica el actuar de los líderes religiosos al grado de exponer en su transmisión la letra de algunos temas musicales en los que también se critica el actuar de las personas practicantes.

No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz (2)…

Y rezan bien y rezan de corazón y también reza el piloto cuando monta el avión para ir a bombardear a los niños de

Vietnam

No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz (2)

Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes dirán conmigo no bastaba con rezar

No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz (2)

En el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad

No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz (2)

Nada se puede lograr si no hay revolución, reza el rico, reza el amo al maltratar al peón

No, no basta rezar, no, no basta rezar

En su defensa, AMLO incluso ha señalado que todas las peticiones de seguridad que han surgido en el país, a raíz del asesinato de dos sacerdotes en Chihuahua y de los asesinatos contra periodistas, son parate de “una campaña de desprestigio” que “los conservadores” han creado en contra de él, acusación a la que los señalados ya han respondido.

“Solo el que lo vive lo sabe… yo soy miembro de la iglesia, no soy toda la iglesia, pero no he descubierto o recibido alguna moción en la línea de hacer una campaña en contra de nadie, al contrario, queremos sumar, queremos ser agentes constructores de paz a nivel nacional. Esa es nuestra misión, no estamos para hacerle guerra a nadie”, señaló el Cardenal de Guadalajara Francisco Robles Ortega, al ser cuestionado sobre el tema en rueda de prensa en la Perla Tapatía.

Desde la iglesia de Tijuana también se replicó a las acusaciones de AMLO y el sacerdote que tiene a cargo la evangelización en tres templos de la colonia Sánchez Taboada puntualizó: “la iglesia no puede ser enemiga de nadie, sería contra la esencia de lo que es la calidad cristiana. Estamos siempre dispuestos a colaborar en la colaboración de lo que es bueno, de lo que es justo… y naturalmente con las administraciones públicas tenemos que ser colaboradores en la persecución de este objetivo, de esta meta, que es el bien de la ciudadanía”, aclaró.

Aún desde la separación de Iglesia y Estado, que en México se decretó en 1859 por el entonces presidente Benito Juárez, uno de los más alabados por AMLO, los líderes católicos refieren que en el país se puede lograr un verdadero cambio si cada poder hiciera su trabajo y el del gobierno, dicen, no es evangelizar, sino asegurar el bienestar de la población.

Dicho recordatorio surge a raíz de la política de seguridad del presidente de México de “abrazos, no balazos” con la que ha orillado a las Fuerzas Armadas a sufrir humillaciones y apedreos en comunidades dominadas por el narco mientras que se les prohíbe confrontar y disparar.

Civiles agreden a Soldados del Ejército Mexicano

“Si bien es cierto que Dios es amor, eso es para la parte religiosa y es para la parte espiritual. La autoridad tiene una función y es hacer valer el estado de derecho y si no lo van a hacer valer ¡dejen a las personas que realmente tienen el carácter!...

Ese sería mi llamado para el señor Presidente: que si quieren moralizar y poner a los mexicanos en un nivel espiritual que se vaya a un templo y que se meta de pastor o se meta de cura pero el Estado tiene una función primordial y es velar por la seguridad y salvaguardar la vida de los ciudadanos, ¡nadamás! De lo otro nos encargamos nosotros”.

Replicó el sacerdote Carlos Aurelio, quien durante el gobierno de AMLO y la administración del también morenista Alfredo Ramírez Bedolla se convirtió en uno más de los desplazados por los grupos criminales que operan ‘sin freno’ en Michoacán, al igual que en el resto del país, y entre los que destaca el Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado por la DEA como el tercero más letal del mundo.

“PIENSAS ‘NO PODEMOS ESTAR PEOR’ Y RESULTA QUE ¡SIEMPRE PODEMOS ESTAR PEOR!”

El urgente actuar, mejoramiento de la política de seguridad y de reestructuración del tejido social en el país se sustentan en la voracidad con que la población joven y niños han sido absorbidos por las actividades ilícitas en las últimas tres décadas.

En 2008 el pánico se apoderó de los habitantes de Creel, Chihuahua. Eran los primeros años de la guerra que el entonces presidente Felipe Calderón declaró en contra de los cárteles de la droga. Ahí al sacerdote Héctor Martínez le tocó ver como una convivencia entre pobladores se convirtió en una masacre en la que 13 personas fueron asesinadas, entre ellos un bebe de un año y 7 meses de edad.

Desde entonces, asegura, la paz no ha vuelto al sitio turístico, la Policía Municipal de Creel jamás retomó operaciones y las Fuerzas Armadas del Estado y de la Federación se hacen presentes únicamente en periodos vacacionales: Navidad, Semana Santa y Verano, como si solo importaran los turistas.

Aunque entre sacerdotes ya evangelizaban conteniendo la violencia que impera en el estado más extenso del país, este 2022 los criminales demostraron que todo podía empeorar.

“Yo llegué en un momento en que todavía se podían implementar muchas obras sociales, educativas y poco a poco ha sido más difícil… la presencia del crimen organizado ha sido cada vez mayor, han ido controlando los espacios… no se habían metido con los sacerdotes (pero ahora) se rebasó esa barrera, entonces cambia toda la situación porque todo eso que estábamos conteniendo o el estar conviviendo con el hartazgo, con impunidad, con desapariciones, con secuestros, pues pasa esto y ya dijimos ¡basta! Tu piensa ‘no podemos estar peor’ y resulta que siempre podemos estar peor y la muerte de estos sacerdotes lo demostró”, lamentó el sacerdote quien por décadas convivió con el padre Gallo y el padre Morita en la Sierra Tarahumara.

Un sacerdote que radica en Hermosillo, Sonora, y ayuda a los colectivos a buscar a personas desaparecidas también habló de manera anónima con DEBATE sobre cómo la desaparición forzada y la presencia del narco se ha apoderado de algunas regiones de ese estado.

“Hay una cierta focalización… Nogales, Ciudad Obregón, Hermosillo y Caborca son de las regiones más violentas. Ahí la gente ha tenido que salir en muchos de los casos de sus lugares porque han sido asediados por el Cártel”, explica.

En tanto, a la ciudad fronteriza de Tijuana ya no solo llegan migrantes con la esperanza de cruzar a Estados Unidos y lograr el “Sueño Americano” sino que poco a poco han arribado más exiliados por la violencia con la simple esperanza de salvar su vida y la de sus seres queridos. Sin embargo, hay veces que las balas hasta ahí los alcanzan, sin importar si es afuera del templo al que llegaron a pedir refugio.

“La situación de ahorita a la década de los 80s pues sí hay una situación muy distinta… Ahorita está mucho la movilización por la inseguridad, desde hace dos años a tres. Tenemos connacionales que llegan exiliados porque los están matando, por ejemplo de Michoacán han llegado muchos”, enfatiza el líder católico.

Para el sacerdote que tiene a cargo tres comunidades religiosas de Tijuana el reto no es dar asilo a todos quienes llegan buscando refugio, es sanar almas y encontrar un lugar en que los miles de migrantes empleen su tiempo y logren una vinculación entre esta vorágine de sociedad.

“Hay que ver sus costumbres, sus familias, sus amistades, su nostalgia, su manera de ser religioso, cualquiera que sean sus religiones, todo eso hay que atenderlas… Creo que las instituciones deben de tener este tipo de atención y acompañamiento, más allá de lo que puede ser un primer impacto”, explicó el clérigo.

Habitantes de la colonia Sánchez Taboada de Tijuana, Baja California, al realizar una actividad religiosa. Foto: Cortesía

Y sí, ¡se puede estar peor que eso!

Además de preocuparles la situación actual que viven los padres y madres de familia, la Iglesia Católica dice tener una intensa preocupación por los niños, quienes en escasos años serán los adultos del futuro. Ahí es donde la situación pinta mucho peor para México.

“Nos preocupa muchísimos los niños y jóvenes porque su ideario, su imaginario, sus ilusiones están puestas en ser sicarios. A pesar de que ha habido masacres terribles, los niños se siguen identificando en su mañana en ser parte de estos grupos”

Lamenta el sacerdote que actualmente evangeliza en Sisoguichi, municipio de Bocoyna, Chihuahua.

Peor fue el resultado del sondeo que realizaron los párrocos de la región serrana en colaboración con docentes en el cual buscaban descubrir en qué se diverten los niños cuando no ponían atención en clases.

“Hoy dibujan metralletas, trocas, escenas de masacres, apuntan frases de los corridos famosos, es como algo natural para ellos… eso es lo triste que esa subcultura de la muerte haya permeado ya muchísimo”, dice el padre Héctor Martínez, mismo que añade que hay familias que por hasta tres-cuatro generaciones han vivido gracias a las narcosiembras, muchos de ellos por falta de otras fuentes de empleo, otros por simple ambición de poder.

Y es que en zonas donde las autoridades gubernamentales ya no tienen presencia ni interés alguno en imponer su mando, entre los pobladores se aplica la ley del más fuerte y en estos casos ¡quien porta armas de fuego es quien manda!

“El narco fue sustituyendo la presencia del Estado al convertirse en el árbitro de conflictos sociales… la gente va y busca el apoyo de ellos para inclinar la balanza a su favor… y se van empoderando estos grupos... No son la autoridad pero tienen fuerza y la gente lo que busca es solucionar los problemas con la fuerza de ellos, de sus armas y de su presencia”, explica el sacerdote Héctor Martínez.

Al ser la figura de ‘poder’ más grande que hay en la sierra Tarahumara hasta cierto punto se entiende el por qué muchos jóvenes y niños aspiran a formar parte de los grupos criminales: inmunidad para ellos y sus familiares, aunque esta sea falsa si se habla de enfrentamientos entre grupos criminales que buscan apoderarse de ‘la plaza’.

“Yo creo que los que se meten al narco es más por una cuestión de poder que por ambición económica como tal… no es que digas que en la sierra los sicarios ostenten un nivel económico muy alto… es muy distinto, es un grupo de más abajo, muy popular”, aclara el sacerdote...

