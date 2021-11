"¡No mató a un animal!", Exdiputado de Veracruz mata a una niña y queda en libertad

Veracruz.- Gaby, una niña de siete años, fue atropellada por el exdiputado priista local de Veracruz, Antonio García Reyes, lamentablemente la niña perdió la vida inmediatamente, mientras que el hombre fue detenido pero dejado en libertad.

El padre de la niña Gaby pide que el exdiputado Alejandro Sanchez Yobal sea detenido nuevamente, ya que le parece injusto que lo hayan liberado ya que "mató a una niña no a un animal".

"No es justo que por ser ex diputado y tener dinero pueda hacer lo que a él le plazca, no me va a devolver a mi hija", dijo el padre de Gaby.

El trágico accidente sucedió el 21 de noviembre, Gaby estaba jugando junto con su hermana y otros menores en la banqueta, de repente una camioneta subió la acera, todos los niños corrieron pero ella no alcanzó.

Gaby quedó prensada entre un pilar y el vehículo, cuando su padre la vio corrió hacía ella para revisar pero notó que su hija ya no tenía vida.

Los vecinos, al oír el estruendo y gritos salieron de sus casas y detuvieron al ex diputado priista y actual líder de la Confederación Nacional Campesina, el cual, presuntamente, viajaba en estado de ebriedad.

"¡Maldito, mataste a la niña!", le gritaban los vecinos al exdiputado.

Tras la detención del ex diputado un juez decidió liberarlo y ordenó que llevará su proceso en libertad con la condición de ir a firmar a la Fiscalía Regional y no podrá salir del distrito en los próximos tres meses.

Así mismo, el padre de la niña dijo que ellos mismo se han hecho cargo de los gastos del velorio, además de que al exdiputado local de Veracruz no se le impuso una multa como reparación del daño.

Leer más: Zoé tenía tres años, por hacerse del baño fue asesinada a golpes por sus padres en Edomex