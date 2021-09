"No me muevo hasta tener razón de mi hija" Desaparece en Mazatlán Yajaira Sugey, turista de Coahuila

Sinaloa.- Tras la desaparición de su hija, la joven Yajaira Sugey Parra Hernández, su madre la señora Alma Hernández, busca desesperadamente a la joven quien el último día que se tuvo contacto con ella fue el día sábado 04 de septiembre, cuando le envió un mensaje que ya iban de regreso de Mazatlán, Sinaloa, a su destino en la ciudad de Torreón, Coahuila.

“Hasta el momento no me han dado información las autoridades desde el día martes, que acudí a interponer la denuncia, no me han dicho nada, no me dan ninguna pista, no sabemos cómo va la investigación”, menciona la señora Alma Hernández.

Comentó que solamente se han sacado las fichas sobre su búsqueda, que ya fueron al hotel donde se encontraban hospedados y que desde el día martes que se interpuso la denuncia, no se sabe ni el paradero ni la localización del vehículo en el que se trasladaban.

Desaparece en Mazatlán Yajaira Sugey, turista de Coahuila | Foto: Protocolo Alba

“Yo les pido a las autoridades que me informen, yo estoy muy desesperada, la verdad vengo desde Torreón, y de aquí no me voy a mover hasta tener razón de mi hija, si es posible haré marchas aquí, o haber que, necesito que me hagan caso, que me den información”, comenta la afligida madre.

Así mismo ha buscado ya orientación y apoyo por parte del grupo de rastreadoras “Tesoros Pérdidos Hasta Encontrarlos”, pero hasta el momento sólo se le ha apoyado con la publicación de su desaparición en su página en las redes sociales.

Han intentado ponerse en contacto con la joven Yajaira Sugey Parra Hernández, pero su telefóno celular se encuentra fuera de servicio y la última vez que tuvieron contacto con ella por esa vía fue el pasado día 04 de septiembre a las 19:00 horas donde les avisaba que ya estaban por salir de Mazatlán e irían de regreso a su destino en la ciudad de Torreón en el estado de Coahuila.

El vehículo en el que se trasladaron a Mazatlán es Volkswagen Jetta de color blanco con placas FLR- 6278 del estado de Coahuila, del cuál también se desconoce su paradero.

Cualquier información que se tenga sobre su paradero ya que debido a su desaparición se considera que su integridad pudiera estar en riesgo, toda vez que pudiera ser víctima de la comisión de algún delito por lo que se le solicita a la ciudadanía su apoyo y si saben o tienen conocimiento de su paradero comunicarse a los siguientes teléfonos: (800)- 890- 90-92 y (667)7-16-70-90.