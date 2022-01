No paran los robos pese a rehabilitación de casetas de policía en Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.- Vecinos que habitan en los alrededores de las casetas de policía que se encontraban abandonadas y ya se encuentran habilitadas mencionan que se sienten seguros porque se hayan abierto de nuevo, pero que a pesar de eso los robos en las colonias no han cesado en Mazatlán, Sinaloa.

“Mire aquí pues tiene poco que rehabilitaron esta caseta, se ve más movimiento de policías pero solamente en los alrededores, porque realmente no se realizan los rondines de vigilancia, y los robos a casas y asaltos a las personas no han parado, en la tienda esa que esta por la avenida han asaltado varias veces, y los “polis” no han hecho nada se les pelan, nosotros que vivimos aquí cerca pues estamos hasta ahora bien, porque no nos ha pasado nada”, comentó una vecina de la colonia Casa Redonda.

En dicha zona se encuentra una caseta de Policía habilitada, que anteriormente fungía otras labores el inmueble, ahora ya está en funciones con personal las 24 horas del día, dichas instalaciones albergan lo que corresponde al sector 1, que anteriormente se ubicaba sobre la Avenida Emilio Barragán en la colonia Lázaro Cárdenas, ahora ahí dicho lugar alberga a los elementos del Grupo Capta Tango, o sea al personal de Tránsito adscrito a la Policía Turística.

En la colonia Adolfo López Mateos se encuentra la caseta perteneciente al sector 3 donde recientemente sufrió una remodelación en toda su estructura no se encontró personal laborando en dicho lugar, ni tampoco alguna unidad cerca del área.

No paran los robos pese a casetas de policía en Mazatlán, Sinaloa | Foto: Víctor Torres/ Debate

Los que sí comentaron fueron vecinos quienes mencionan que a pesar de tener la vigilancia cerca no les ayuda en nada al contrario los robos en las viviendas y negocios cerca de donde se ubica el mercado municipal “López Mateos”, sobre la calle Ahuizótl no paran y los elementos policiacos ni sus luces por el lugar, además comentaron que hace poco también robaron una tienda de conveniencia que se ubica por la Avenida Revolución.

Y así en toda la ciudad son constantes las quejas de los ciudadanos mazatlecos que a pesar de vivir cerca de donde se encuentra ubicada alguna caseta de policía los robos y asaltos a transeúntes no paran.