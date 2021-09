¡No se armó la carnita asada! Caen 2 mujeres al intentar robar 15 paquetes de arrachera en Durango

Durango.- Dos mujeres que pretendían robar varios kilos de carne arrachera en un supermercado fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal de Gómez Palacio, Durango.

El pasado jueves la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana de Gómez Palacio recibió una llamada de emergencia al 9-1-1 donde reportaban que dos mujeres habían intentado robar mercancía en un supermercado ubicado en el bulevar Ejército Mexicano y prolongación de la avenida Madero.

Policías municipales acudieron al lugar, donde el jefe de seguridad del establecimiento indicó que las mujeres identificadas como Adriana "R", de 33 años, y Cecilia "H", de 43 años, habían intentado robar 15 paquetes de carne arrachera marinada, ocultándolos bajo sus ropas.

De acuerdo a las autoridades, el valor de los 15 paquetes de carne que pretendían robar las dos mujeres era de mil 594 pesos.

Adriana y Cecilia fueron puestas a disposición de las autoridades quienes determinaran su responsabilidad en los hechos. Según medios locales fueron remitidas a las celdas de la Vicefiscalía de la región de Laguna Durango.

Dos mujeres detenidas por robar paquetes de carne | Foto: Captura

¡No se armó la carnita asada!

Usuarios de redes sociales no tardaron en comentar en la publicación de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana de Gómez Palacio sobre este hecho refiriendo que se "cancelaba la carnita asada".

"Solo querian hacer su carnita asada dejenlas salir", "Ya ni una carnita puede organizar la gente sin que los interrumpan, no es de Dios tanto hostigamiento", "Se cancela la carnita asada mis tías no corrieron recio", "ni modo, ya no habrá noche mexicana", fueron algunos de los comentarios.