Noberto, estudiante secuestrado, no probará la comida que hizo su madre

CDMX.- Luego de realizarse marchas y pedir piedad para que regresaran con vida a Norberto Ranquillo, el estudiante que fue secuestrado el pasado martes en CDMX, hoy por la madrugada las autoridades encontraron su cadáver. La madre de Norberto había dado a conocer a los medios que ya le tenía preparada la comida favorita de su hijo para cuando regresara.

“Todo mundo está pendiente de ti mi amor, están en oración, todo el mundo, todas las iglesias, resiste. Estoy mal, estoy mal, pero voy a resistir, como voy a comer si no se si él come, no duermo si no se si mi hijo está tirado en la calle. Espero que en las próximas horas me hablen para avisarme que ya encontraron a mi hijo, ya le tengo preparada su comida que le voy a dar cuando llegue, frijoles con tortilla de harinas y chiles macho”.

Fue la madrugada de hoy lunes que la Procuraduría General de la Justicia de la Ciudad de México dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que Norberto, el estudiante que había sido secuestrado el martes pasado, había sido localizado sin vida en la alcaldía de Xochimilco.

“Como parte de las diligencias, la PGJCDMX contactó a los familiares, quienes lo reconocieron mediante la ropa que portaba; sin embargo, serán las pruebas de genética forense las que confirmarán el parentesco”.

#InformaPGJ Esta madrugada, en #Xochimilco se localizó el cuerpo sin vida del estudiante de una universidad privada. Se continúa con todas las investigaciones hasta esclarecer los hechos — Procuraduría CDMX (@PGJDF_CDMX) 10 de junio de 2019

Luego de que Noberto fuera secuestrado el pasado martes a las 9:30 horas aproximadamente al salir de la universidad y dirigirse a la casa de sus tíos, donde solo estaba a 15 minutos de distancia, los delincuentes llamaron a la familia para pedir un rescate y dejarlo en libertad por lo que los familiares pagaron el dinero, pero desafortunadamente Norberto nunca apareció, hasta hoy que encontraron su cuerpo.

Han pasado 72 horas desde que Norberto Ronquillo, estudiante de la Universidad del Pedregal, fue secuestrado y nada se sabe de él. El rector, su familia y amigos marcharon en avenida Acoxpa, para exigir a las autoridades avances en la investigación #NosFaltaNorberto pic.twitter.com/rzEm76UwIV — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 8 de junio de 2019

Norberto llegó a la Ciudad de México a estudiar y vivía con sus tíos, estaba a dos días de graduarse de la licenciatura de Mercadotecnia.

“Queremos justicia para Norberto, confiamos en las autoridades, exigimos la celeridad. Lo que nosotros queremos es que Norberto regrese pronto y regrese vivo”, reclamó el rector de la universidad del Pedregal, Armando Martínez.

Habían pasado cuatro días desde de la desaparición del joven y sus familiares, amigos y compañeros de escuela confiaban en que Norberto aparecería para celebrar la graduación con él, sin embargo, esto no fue así.