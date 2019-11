Octubre, mes con más decesos en Mazatlán

Mazatlán.- “Las personas han perdido los valores de respeto y responsabilidad, lo que ha hecho que seamos una sociedad que no teme en perjudicar a los demás y esto se ve en la manera en que los conductores lo hacen, porque si no respetan en su casa tampoco lo harán en la calle y menos al momento de manejar”, expresó Roberto Jaime Rodríguez, jefe de Educación Vial de la delegación de Vialidad y Transporte.

La falta de valores y respeto

El funcionario comentó que el mes de octubre fue uno de los meses donde mas decesos se han tenido por accidente viales al sumar seis de estos, dijo que se tiene registro de 45 accidentes fatales de las cuales los conductores de motociclistas son los que se llevan el premio mayor al ser 22 los decesos en vehículos de dos ruedas.

“Como conductores todos somos responsables de nuestros actos, incluso el 20 de octubre hubo un accidente donde un joven perdió la vida, al quedar prensado por la Central de Abastos, se tiene el informe que este joven de 18 años se cruzó el alcoholímetro y comenzó a jugar carreras clandestinas lo que ocasiono que quedara prensado y perdiera la vida”, anunció Roberto Jaime.

Comentó que las redes sociales se están volviendo medios de información para así hacerles saber donde se encuentran los alcoholímetros y los conductores evadirlos, argumentó que como autoridad se tenían que poner mas cámaras de videovigilancia por toda la ciudad, multas fotográficas, lectores de velocidad, para que los ciudadanos sepan que están siendo vigilados y que no cometan alguna falta de tránsito.

Foto: EL DEBATE

“La tecnología ha avanzado, y se pueden hacer muchas cosas para prevenir accidentes, como en otros lugares, no sin antes también que los mismo choferes respeten lo que es las reglas de transito ya que si uno no respeta estas reglas o normas, se puede perder una vida o puedes quitar la vida a una persona, hoy en día hay gente que ya falleció en accidentes viales, y ellos no decidieron morir, pero al hacer las cosas mal, no hay vuelta atrás, tenemos que tener el valor por la vida, por el bienestar de los demás, ser un ciudadano ejemplar, en todos los aspectos no nomas en conducir, para así empezar a crear un mundo mejor”, finalizó el jefe de vialidad.