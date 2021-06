¡Oficial! Revelan los cargos que enfrenta Emma Coronel en EEUU

Washington.- Las autoridades de Estados Unidos abrieron a la luz pública las acusaciones que enfrenta ante la corte Emma Coronel Aispuro, esposa de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

Son un total de tres cargos los que se le intentan imputar a la nacida en la zona serrana de Durango, mismos que fueron presentados ante la Corte de Distrito de Columbia el pasado 26 de marzo.

El primero de ellos es por conspirar para distribuir heroína, cocaína, mariguana y metanfetaminas con la finalidad de su exportación rumbo a EEUU, crimines que supuestamente cometió por diez años, entre el 2007 y el 2017.

Otro de los cargos que enfrenta Emma Coronel es por lavado de dinero, con la misma fecha de inicio, pero con finalización hasta diciembre del 2019. Particularmente se dice que fue encargada de transacciones financieras con dinero producto del narcotráfico al país autodenominado Norteamérica.

El último delito por el que se acusa a la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán habría sido cometido desde 2007 hasta 2019, y se trata de administración de bienes relacionados con una persona extranjera.

Palabras más, palabras menos, la mujer presuntamente se prestó para montar compañías que sirvieron de fachada para evadir las restricciones impuestas a Guzmán Loera, quien ya era catalogado como un narcotraficante de importancia para EEUU.

¿Culpable?

Ayer 8 de junio el diario estadounidense The New York Times publicó que Emma Coronel presuntamente se declararía culpable ante una corte federal del país de las oportunidades, aunque especificó que supuestamente el acuerdo no incluiría cooperación.

El mismo medio de comunicación indicó que mañana, jueves 10 del mismo mes, la nacida en Durango se presentaría ante la Corte Federal del Distrito de Columbia para sostener la audiencia. Según las pautas a seguir, ahí deberá declararse culpable o inocente.

