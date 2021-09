Omar Ulises sigue en prisión "por no echarse la culpa": mamá del joven baleado por militares en Sonora

Sinaloa.- La familia de Omar Ulises Arcos Moreno rechazó la propuesta de que el joven sinaloense de 23 años, que viajaba en busca del sueño americano y que fue baleado por militares en el desierto de Sonoyta, Sonora, acepte un juicio penal abreviado por los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, cargadores y cartuchos percutidos. La decisión es seguir y “no echarse la culpa de algo que no hizo”, expresó la señora Isabel Moreno, madre del chef y estudiante de Contabilidad que está recluido en el Cefereso de Hermosillo Sonora.

La madre de Omar Ulises ha sido firme en su lucha y su plantón permanece afuera de Palacio Nacional en la Ciudad de México, que en esta ocasión se quedó su hija en la carpa y ella tuvo que viajar a Hermosillo para ver las condiciones físicas, en donde está su hijo, que se queja de presunta tortura psicológica, al estar encerrado en una celda de 4x4 metros, solo y con un foco encendido las 24 horas del día, que le pide la ayuda de un psicólogo.

Por ello, en esa ciudad se reunió con representantes de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía General de la República, quien este último funcionario le propuso a ella y a su hijo que aceptaran el procedimiento abreviado y que en 15 días iba a salir del penal, petición que en forma definitiva no fue valorada.

“Los dos, mi hijo y yo lo platicamos, y me dijo, madre no me voy a echar culpas de algo que no hice, aunque dure lo que dure, porque no va responder por algo que él no hizo y me pide que saquen las huellas del arma que dicen que traía”, expresó Isabel Moreno.

La insistente petición de que acepte el procedimiento abreviado, dijo que busca no culpar a los militares de los hechos, mismos que se presentaron cuando los elementos de la Sedena perseguían a una camioneta con delincuentes, que en forma desafortunada se cruzó con el vehículo en donde viajaban más de 20 personas y él, a la altura de una comunidad conocida como la Nariz en el desierto de Sonoyta, en donde Omar Ulises resultó herido gravemente y finalmente detenido.

En cuanto al amparo indirecto interpuesto por el joven sinaloense para la no vinculación a proceso y que no hay pruebas en su contra, la audiencia fue el 13 de agosto y a la fecha no hay ninguna notificación ni para su hijo en el penal.

La familia Arcos Moreno insiste en que se aclare la verdad y se rechaza que su hijo cargue con la culpa de algo que no hizo, porque no es justo que un joven que está estudiando cuente con antecedentes penales, por estar en lugar equivocado cuando se presentó el enfrentamiento con delincuentes en el desierto.

Mi hija está en el plantón y la apoyan otros grupos que las acompañan en el Zócalo, pero se insiste en la petición hecha al presidente Andrés Manuel López Obrador de que su hijo logre la libertad y se compruebe su inocencia.

Leer más: Asesinan en Sinaloa municipio a balazos a vecino de El Ébano, Angostura

Mencionó que hay un grupo de Whatsapp de funcionarios sobre el caso de su hijo para darle seguimiento a los avances, en el cual se está pidiendo resultados desde la Presidencia, pero no están haciendo las cosas bien, y sigue en prisión.