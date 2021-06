Operativo en Centros de Rehabilitación de Jalisco permite captura de dos prófugos de la justicia

Lagos de Moreno, Jalisco.- Dos hombres que eran buscados por la ley fueron encontrados ocultos en dos centros de rehabilitación del municipio de Lago de Moreno, informó esta tarde la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco.

Se trata de Carlos Ernesto “N” y Francisco Javier “N” quienes contaban con órdenes de aprehensión los delitos de abigeato calificado y homicidio doloso suscitado durante una riña, notificó la FGE.

La captura de los dos prófugos de la justicia se dio gracias a operativos que la corporación policiaca implementó en los anexos en conjunto con la COPRISJAL, Ayuntamiento y la Policía Municipal.

Estas acciones policiacas también lograron detectar que, además de que en los centros de rehabilitación se ocupaban criminales, los recintos también operaban fuera de los estándares que marca la ley.

La primera acción se llevó a cabo en un Centro de Rehabilitación ubicado en la colonia Huerto Familiares de San Pedro en dicha municipalidad, donde se había una sobrepoblación de 92 internos.

Entre las personas recluidas fueron detectados Carlos Ernesto “N” y Francisco Javier “N” quienes eran buscados por la ley, por lo que de inmediato fueron asegurados mediante los protocolos establecidos en los que se les notificaron sus derechos constitucionales y se les trasladó al reclusorio regional donde quedaron a disposición de la autoridad que los reclamaba, quien resolverá su situación jurídica.

Sobrepoblados fueron detectados los dos centros de rehabilitación que fueron supervisados en Lagos de Moreno, Jalisco. Foto: FGEJ

Continuando con las diligencias en este lugar se detectaron una serie de irregularidades entre las que destaca la sobrepoblación de internos y aunque es mixto, no tienen separados a hombres y mujeres, además de que carecen de licencia municipal, extintores y programa interno de protección civil, entre otros.

En un segundo centro de rehabilitación ubicado la misma colonia de Lagos de Moreno, también fue observado por las autoridades ya referidas por carecer del dictamen y programa de protección civil, no cuenta con licencia municipal, no hay control de ingreso de los internos, no tienen médico fijo ni psicólogo, está sobrepoblado con 30 internos y aunque es mixto, estos tampoco están separados.

Las autoridades levantaron las correspondientes actas e hicieron las notificaciones respectivas a las autoridades competentes a efecto de que se cumpla con lo establecido en los reglamentos que marca la ley.

