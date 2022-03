Operativos no fallan, no podemos arriesgar a ciudadanos en cuestión de persecuciones: SSPyTM Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- El secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Juan Ramón Álfaro Gaxiola dio a conocer que los operativos que se realizan para perseguir a delincuentes o asaltantes no fallan sino que no se puede arriesgar a terceras personas.

“No es que este fallando, la operatividad no falla, lo que pasa es que no podemos tampoco arriesgar a terceras personas, hay que acordarnos que tenemos ciudadanos en la calle y no nos podemos nosotros a tirar disparos nomás así nomás porque sí, tenemos primero tratar de asegurar, para poder poner la puesta a disposición, pero sí se da la persecución y se da por ciertas áreas donde hay gente y hay civiles, que podemos poner en riesgo la vida de esas personas pues también tenemos nosotros que maniobrar el operativo para no salir heridos nosotros ni tampoco otras personas”, comentó Álfaro Gaxiola.

En cuestión de asaltos a cuenta habientes de una sucursal bancaria ubicada en conocida plaza comercial ubicada entre el Libramiento Dos Oscar Pérez y Carretera Internacional México 15, el secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Álfaro Gaxiola mencionó que se requiere que dicho negocio retiré las flechas para el acceso, ya que se pierde tiempo para poder ingresar y que sí les estorba para poder realizar los constantes patrullajes.

“A esa plaza le pediría que ese negocio que quitarán las flechas, tal vez recauden dinero ellos por esas flechas, pero esa flecha nos prohíbe el acceso a nosotros inmediatamente, tenemos que bajarnos de las unidades, en lo que llega el seguridad o en algunas ocasiones no se encuentra en el lugar y pues en lo que llega, nosotros no podemos ingresar y tumbar la flecha para ingresar inmediatamente, y esa flecha si nos estorba para poder estar como antes y poder brindarle el patrullaje constante”, dio a conocer el encargado de la Seguridad Pública en el municipio.