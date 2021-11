Organizan protocolo para lograr la detención del asaltante de tiendas de conveniencia en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- El Secretario de Seguridad Pública en Mazatlán, Juan Ramón Álfaro Gaxiola, dio a conocer que ya se están organizando con los altos mandos para poder lograr la detención del asaltante de las tiendas de conveniencia.

“Tenemos siete robos que llevamos en total, ya andamos sobre de él, ya traemos todo, por donde se está moviendo, ahorita me acabo de reunir con los mandos de la secretaría, ya organizamos un protocolo para poder agarrar a esta persona”, comentó Álfaro Gaxiola.

Con respecto al robo a una sucursal bancaria ubicada en la colonia Niños Héroes, el jefe de la seguridad pública en la ciudad dio a conocer que fue un robo a un cuenta habiente y que un solitario asaltante logró cometer dicho asalto y que en dicho banco ellos no contaban con personal ya que ahí se encuentra un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal del área de Servicios de Protección quien no se encontraba en dicho lugar.

“Ahí no fue bancazo, fue a un cuentahabiente, en su momento se aclaró, en el operativo buen fin ahí no se puso elemento de la Secretaría ya que ahí cuentan con un elemento de la Policía Estatal que se desconoce el motivo del porque no se encontraba ahí, llegó el cuentahabiente iba a depositar el dinero fue aventado y le robaron su dinero”, dio a conocer Juan Ramón Álfaro Gaxiola.