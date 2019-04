Osiris desapareció misteriosamente en Ecatepec

Estado de México.- Osiris Viridiana desapareció hace seis días, madre de cinco niños, la cual salió a comprar comida y ya no regresó a su hogar ubicado en Jardínes de Morelos en Ecatepec.

Sus familiares se encuentran desesperados, Miguel Ángel, su esposo, mencionó que Osiris Viridianana de 26 años de edad, salió de su domicilio cerca de las 13 horas el pasado 15 de abril a comprar alimento para sus hijos.

Comentó que ese día antes de irse a trabajar, al despedirse, le dio un beso a su mujer a quien llama "Flaquita", misma que le recordó que no llegará tarde porque iba a jugar un partido de fútbol en una cancha.

Sin embargo, al llegar de trabajar, una de sus hijas le informó que su mamá no había regresado.

Miguel Ángel se alarmó y que no tenía manera de contactarla porque no traía teléfono celular, por lo que espero a que regresara.

Angustiado porque nunca se había ausentado, la comenzó a buscar al día siguiente junto con amigos y familiares, pero lamentablemente no tuvieron éxito.

Junto a sus suegros se dirigió al centro de justicia de San Cristóbal, donde no fueron atendidos.

Insitió que el miércoles nuevamente se presentó al Ministerio Público y lo hicieron sacar copias de documentos para después enviarlo a San Agustín.

Ahí recalcó que no contaban con sistema y uno de los servidores le dijo que llenara unas hojas, pero al ser casi las 21:00 horas, no estaba el empleado y como tampoco regresó el sistema, no le pudieron realizar la demanda.

Gracias a una amiga de su esposa, contactaron al Alcalde Fernando Vilchis, quien el día jueves apoyó para que les brindaran atención en el Centro de Justicia.

Han transcurrido cinco días desde la misteriosa desaparición de Osiris y no se tiene ni una pista de su paradero.

Vestía un pantalón mallón morado con negro, blusa negra y tenis de bota de color azul marino.