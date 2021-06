Padre llega a Mazatlán en su marcha a CDMX para exigir justicia por la desaparición de su hijo

Sinaloa.- José Eloy Espinoza Gonzalez, realiza una caminata pacífica con el fin de exigir justicia por la desaparición de su hijo en la ciudad de Obregón, Sonora, y pretende llegar hasta la Ciudad de México y ser atendido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y que le pueda ayudar a localizarlo.

Espinoza Gonzalez emprendió dicho peregrinar desde hace un mes con ocho días, el cual inició en la ciudad de La Paz, Baja California Sur y el día lunes fue recibido en la ciudad de Mazatlán por integrantes del Colectivo de Búsqueda de Personas "Voces sin Justicia".

En su recorrido el padre de familia sufrió un pequeño percance al picarse con un clavo la planta de su pie derecho cuando recorría la ciudad de Los Mochis y al cuál le fue negada la atención en la Cruz Roja de dicha localidad y tras recuperarse levemente continuó con su andar para llegar a su meta a la Ciudad de México.

Leer más: Ataque de abejas deja 3 heridos, entre ellos un niño en Los Mochis

En estos días de su peregrinar José Eloy Espinoza González se ha enfrentado a varias situaciones de riesgo y así mismo ha sufrido de agresiones y amenazas.

En estos días de mi caminata me he encontrado todo tipo de personas de las cuales he recibido pedradas, me han tirado balazos, me han querido aventar los carros en la carretera, algunas otras personas me han apoyado, se detienen y me regalan botellas con agua",

“Ahorita que me enterré un clavo vengo despacio por lo mismo que no puedo caminar mucho, me he encontrado de todo, gente que me ha apedreado, gente que me ha tirado balazos, que me han querido sacar de la carretera, me han echado los carros encima, gente que me ha apoyado, gente que se ha parado a darme una botella con agua”, comentó el padre de familia que pide apoyo para localizar a su hijo.

Además menciona Espinoza González que siente miedo pero lo que más le causa temor es el no poder localizar a su hijo y que su desaparición quedé impune.

Sobre su llegada a la Ciudad de México no tiene una fecha exacta y su objetivo es ser atendido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.