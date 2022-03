Pájaros Sierra, grupo ligado al CJNG, responsables de la masacre en Michoacán: Ricardo Mejía

La Fiscalía de Michoacán ha imputado a "El Viejón" como presunto autor material e intelectual de la masacre en San José de Gracia. Sin embargo, hasta ahora no se han reportado detenidos, mientras que las investigaciones avanzan.

Las autoridades realizaron entrevistas a diversos testigos y familiares, recabaron muestras biológicas de ADN con los familiares de "El Pelón" y confirmaron que no hubo alertamiento oportuno por parte de la autoridad municipal, por lo que la Fiscalía General de Michoacán abrió una investigación para perseguir la probable omisión.

El subsecretario de Seguridad Pública resaltó que se recibieron denuncias anónimas por las cuales se han realizado labores de búsqueda permanente de los posibles cuerpos de las víctimas en los sitios que fueron señalados, sin embargo, todavía no se ha determinado el número de personas que fueron asesinadas en el velorio en San José de Gracia.

