Papá acusa a policía en vía pública de asaltar a su hijo

Toluca, Estado de México.- Un hombre enfrentó en vía pública a policías que patrullaban por las calles de Toluca, provocando un altercado pues aseguraba que habían extorsionado a su hijo por la mañana.

Aparentemente circulaban por una de las calles de Toluca, cuando arrebasaron a la patrulla bloqueándolos con su auto para detener su paso. Tras bajarse, la familia con teléfono en mano acusó al policía de asaltar a su hijo.

Acusó el padre en vía pública, quien era acompañado por su esposa y su hijo, comenzó a gritarles a los policías de la patrulla matriculada como 2527.

Mientras que el policía inicialmente parece sorprendido, en un punto del video indica que él no le sembró nada y que le hizo un favor, a lo que los padres le dicen que si su hijo realmente tenía drogas, debió haber sido remitido al Ministerio Público.

El reclamo se dio porque este sujeto aseguraba que un policía asaltó y extorsionó a su hijo argumentando que llevaba marihuana. Sin embargo, tanto el joven como sus padres aseguran que el policía le sembró la droga.

fuiste tú, me fuiste a llevar al banco, me robaste y me sembraste marihuana