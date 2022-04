Para prevenir accidentes esta Semana Santa, opera el alcoholímetro en Mazatlán

Sinaloa.- Como parte de las acciones preventivas esta Semana Santa, dentro del Operativo MAZ seguro 2022, el Programa de Alcoholemia se estará implementando en diversos puntos de la ciudad, explicó Oscar Jesús Martínez Aguiar Ríos.

El Coordinador General de la Unidad de Alcoholimetría explicó que al consumir bebidas embriagantes, se incrementa el riesgo de provocar un accidente, ya que las personas a la hora de conducir presentan una coordinación motora más lenta, su campo visual se reduce, es más sensible a los deslumbramientos y además cometen más errores al volante.

Por ello dijo que estos días de alta afluencia de turistas y de intensa actividad tanto en playas como nocturna, se colocará el dispositivo en diferentes puntos de la ciudad.

“El alcoholímetro no va a suspendido, sino todo lo contrario estamos reforzado gracias a Protección Civil, tenemos la Policía Turística precisamente porque viene mucho turista tanto nacional como extranjero. Son fechas importantísimas. Del 13 al 23 de abril lo que es Semana Santa y de Pascua es algo muy importante que el alcoholímetro esté siempre al 100 %, sobre todo en cuidar a la ciudadanía, proteger al ciudadano y salvaguardar la vida. El llamado a la ciudadanía es que se divierta sanamente, que conozca la cuestión de la prevención, que respete mucho a la autoridad, y nosotros estamos para servirle. Lo que exhortamos tajantemente es: si tomas no manejes; no mezcles el alcohol con el volante”.

Además del Alcoholímetro, las revisiones en centros nocturnos y de diversión, así como los recorridos de inspección continuarán como parte del Operativo de Semana Santa, en donde el llamado a la ciudadanía es a disfrutar del periodo vacacional de manera sana y sin riesgos para ellos mismos o para terceras personas.