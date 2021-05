Paramédicos esperan por horas que les entreguen camilla en IMSS de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Una ambulancia de la Cruz Roja de la sindicatura de la Villa de Ahome que acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la ciudad de Los Mochis a llevar a un paciente ya tiene más de dos horas esperando que le entreguen la camilla para poder retirarse y seguir prestando sus servicios.

La información recabada señala que los paramédicos llegaron a las 09:30 horas al paciente, pero no había camillas y tuvieron que esperar. Sin embargo, debido a que se les acabó el oxígeno que le suministraban al paciente, tuvieron que ingresarlo a la clínica para que fuera atendido. Pero no les han entregado la camilla a los socorristas de la Cruz Roja de la Villa de Ahome y esto les afecta porque no pueden estar disponibles para las emergencias.

Cabe señalar que el pasado viernes otra ambulancia de la Cruz Roja duró ocho horas esperando que les entregaran la camilla.