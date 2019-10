Patrulla choca con detenido a bordo en la Díaz Ordaz, Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Cuando presuntamente circulaban en persecución de dos personas que iban a bordo de una motocicleta, una patrulla de la Policía Municipal impactó a una vagoneta, la cual al parecer no hizo alto en un crucero de la colonia Díaz Ordaz.

En el accidente resultaron lesionados tres elementos preventivos que iban en la caja de la unidad oficial custodiando a una persona detenida supuestamente derivado del operativo que realizaban.

Los nombres de los agentes no se dieron a conocer, pero se informó que resultaron con diferentes golpes en su cuerpo. Una ambulancia de Cruz Roja llegó al sitio del accidente y los trasladó al Seguro Social para que recibieran atención especializada por las heridas.

Según se dijo, no eran de gravedad. El conductor del vehículo particular sufrió lesiones que no ameritaron hospitalización, al igual que el detenido.

El percance

El percance se registró alrededor de las 20:30 horas de ayer por la avenida Alberto Terrones y calle Natividad García, en la colonia antes mencionada. Versiones de los agentes con la unidad oficial número 3907, y que se quedaron en el lugar del percance, indica que circulaban de poniente a oriente por la Terrones, cuando al llegar al cruce de la calle en mención una vagoneta Caravan Sport color verde, modelo 1995, presuntamente no hizo el alto obligatorio, y la patrulla terminó por impactarse en la parte del medio, provocando que el vehículo particular se volcara y quedara sobre su costado derecho.

Tras el fuerte impacto, los preventivos se cayeron de la unidad, resultando con varias lesiones. Personas que se percataron se aceraron y sacaron al conductor de la Caravan, y entre varios voltearon la unidad.

Auxilio

Al 911 llegó el reporte del accidente, por lo que dos ambulancias de Cruz Roja se trasladaron hacia el sitio y en minutos llegaron y brindaron los primeros auxilios a los lesionados, trasladando solo a tres policías al Seguro Social para su valoración. El conductor de la Caravan se quedó en el lugar del percance en espera de que autoridades de Vialidad deslindaran responsabilidades.

El detenido y una motocicleta que en esos momentos iban a bordo de la patrulla participante en el accidente fueron pasados a otra unidad oficial. De las personas que transitaban en una motocicleta y que presuntamente eran perseguidos, no se supo nada.