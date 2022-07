Periodista Rubén Haro sufre agresión a balazos en Sonora, se reporta ileso

Sonora.-La madrugada de este domingo el periodista Rubén Haro Madero, dueño del medio "Las Noticias De La Red", sufrió un ataque a balazos mientras circulaba en su vehículo en Cajeme, Sonora.

Así lo infirmó el propio periodista a través de su portal en redes sociales, en donde detalló que por fortuna todo quedó en un susto.

"Referente a la agresión armada que sufrí durante las primeras horas de este día en Ciudad Obregón; Gracias a Dios me encuentro ileso, solo me quedo con el gran susto que me llevé", escribió el periodista en redes sociales.

Rubén Haro Madero refrió que, en lo persona, siempre ha tratado de dirigirse de la forma más recta posible, "con valores" e intentando ayudar al prójimo y sin hacer enemigos.

Por lo anterior el periodista sonorense no descarta que el atentado pudiera tratarse de una confusión, sin embargo, aclaró que serán las autoridades quienes realicen los trabajos para determinar el origen del ataque.

"Agradezco a todas las personas que mostraron preocupación hacia mi persona, por las muestras de cariño y apoyo", finalizó Rubén Haro.

Según se mencionó, Rubén Haro habría sido atacado a balazos alrededor de las 2:30 horas cuando transitaba en su vehículo sobre las calles Norman E. Borlaug y Obrero Mundial.

Sus últimos trabajos antes del ataque, fueron dos trasmisiones obre diversas balaceras que se registraron en la ciudad, así como el asesinato de un comerciante frente a las instalaciones del IMSS.