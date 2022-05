Permanece grave niña acuchillada por su mamá en Nuevo León

Nuevo León.- La pequeña Alessandra, de 4 años, quien fue atacada ayer por su mamá a golpes y cuchilladas, en Montemorelos, donde su hermanita de 1 año y 4 meses murió, continúa grave en el Hospital Universitario.

Por la mañana, la familia de la pequeña se trasladó al nosocomio ubicado en Monterrey, donde su estado de salud es reportado como grave y permanecía con vigilancia en el área de terapia intensiva.

La agresión contra las niñas se reportó el viernes a las 9:25 horas, en el domicilio de María Elena, de 77 años, bisabuela de las menores, quien se encuentra postrada en una silla de ruedas y quien fue testigo, en el domicilio de Abasolo y Matamoros.

En ese lugar, las autoridades municipales detuvieron a Deisy, de 30 años, quien en un presunto estado depresivo, atacó a golpes y cuchilladas a sus hijas.

"Es una escena terrorífica (lo que pasó aquí), cómo es posible que tu propia madre te haga eso, si es tu sangre.

"Ayer estuve todo el día (asustado) no lo podía creer, si las niñas eran buenas, si ella no tenía trabajo, tenía problemas y ocupaba ayuda, la hubiera pedido y no desquitarse con las niñas", comentaron vecinos del sector.

Arturo Saldívar, tío de Deisy e hijo de la señora María Elena, aseguró que su mamá aún estaba sin poder asimilar la situación.

Explicó que Elizabeth, su hermana, y Salvador, padre de Deisy, que llegó de Tijuana, acudieron al hospital para estar al pendiente del estado de salud de su nieta Alessandra y para preguntar por la entrega del cuerpo de Yadira.

Comentó que los papás de Deisy serían los indicados de informar detalles del estado de salud de la niña y dónde velarán y sepultaran a la bebé.

Refirió que se han comentado muchas cosas falsas sobre si Deisy estaba intoxicada o tenía problemas de adicción, pero dijo que los problemas psicológicos son algo serio.