Persiste FGR en procesar a científicos del Conacyt; volverá a solicitar orden de aprehensión

México.- La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que volverá a solicitar una orden de arresto contra 31 académicos, científicos y ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a quienes señala por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según el órgano autónomo a cargo del fiscal general Alejandro Gertz Manero, los científicos y académicos habrían recibido 244 millones de pesos que estaban destinados al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT), en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, particularmente, de 2013 a junio de 2019, montos que fueron utilizados para el pago de servicios y no para investigación.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, la FGR informó que, de nueva cuenta, intentará conseguir que se giren órdenes de aprehensión contra los integrantes del Conacyt, tras que este miércoles, 22 de septiembre, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, rechazara otorgar los mandamientos judiciales.

El organismo autónomo advirtió que usará todos los recursos que correspondan para poder defender los intereses de la federación afrontando los delitos de carácter patrimonial.

Expuso que el juez Gregorio Salazar Hernández indicó en su desechamiento que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt, para posteriormente integrarse a la misma, y en la que usaron recursos federales destinados a la investigación científica en beneficio de la compañía privada mediante la compra de muebles, vehículos, inmuebles, salario y servicios directos, no es un delito debido a que el Foro de Consulta, señalado en el estatuto del organismo público, lo avala.

"Ese criterio no es aceptable para la Fiscalía General de la República (FGR), ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del CONACYT, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio CONACYT, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución, y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria", argumentó la FGR en su comunicado.

Ante ello, expuso que el Ministerio Público de la Federación respalda las denuncias interpuesta contra académicos y científicos por delitos de carácter patrimonial, enfatizando que las pruebas de dichos ilícitos que se intentan judicializar deben ser analizados en su totalidad y hacerse públicas.

Leer más: Dos mujeres jóvenes y un policía de SLP desaparecen en carretera de Durango

Por último, la FGR aseguró que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables y, al mismo tiempo, remarcó que no se necesita valerse de filtraciones, pues señaló que el tema debe tratarse con objetividad y apego al derecho.