Personas armadas irrumpen en casa en remodelación y roban pertenencias en Culiacán, Sinaloa

Cabe hacer mención que la zona de La Conquista y Cedros opera una banda de asaltantes de acuerdo a denuncias ciudadanas, ya que no es el primer caso que se registra en esa zona. Otro de los puntos señalados como víctimas de estos robos es Acueducto, donde sujetos a bordo de diversos vehículos llegan hasta donde trabaja personal de la construcción y de la misma manera es que estaban sus herramientas y demás pertenencias.

En el transcurso de este sábado se informó que personas armadas irrumpieron en una vivienda, en la cual se encontraban trabajando albañiles, a quienes sometieron hincándolos y apuntándoles con pistolas para que no se opusieran al atraco. Los presuntos ladrones al obtener lo que querías salieron de la vivienda y escaparon.

Hernán Alfaro Editor de policiaca

