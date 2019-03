Pesca de droga en Chiapas

La pesca de droga que se practica en el Estado de Chiapas, consiste en que los pescadores han dejada de lado esta actividad para arriesgarse a contrabandear droga proveniente de Centro América.

Alguno pescadores del municipio de Arriaga, Chiapas, dejaron de capturar peses para ir mar adentro por droga. Por tal motivo, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados anunció que se revisará la situación y el marco jurídico de las autoridades ambientales.

"Vamos a revisar en la comisión esta situación y haremos lo que nos toque a nosotros. De hecho, estamos por tener una reunión con la misión ambiental de la Gendarmería para revisar su marco jurídico porque la Gendarmería trabaja bajo un esquema de convenio con la Semarnat para el tema del combate de delitos ambientales", indicó la diputada Beatriz Manrique Guevara, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales.

REFORMA publicó este domingo que en el Municipio de Arriaga, Chiapas, una localidad dedicada tradicionalmente a la pesca, los pescadores dejaron esa actividad y optaron por alquilarse, desde cinco mil pesos, para ir mar adentro por paquetes de droga que llegan de Sudamérica para los cárteles mexicanos.

Por ello, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa contabilizó 20 jóvenes desaparecidos en 2018, mientras que de octubre a diciembre se registraron 18 asesinatos.

"Esto lo que nos dice es que el Estado ha perdido control del territorio nacional, tanto al interior como en las zonas costeras y marinas, y que es urgente que la estrategia nacional contemple la recuperación del control del territorio y del Estado de Derecho.

"La misión ambiental de la Gendarmería tiene una limitación, que es su estado de fuerza, sin embargo, trabajan de manera conjunta en donde tiene que estar el Ejército, en donde tiene que estar la Marina. Por ejemplo, así lo han estado haciendo en el Alto Golfo y me parece que se tiene que reforzar la estrategia de seguridad en esas zonas", expresó Manrique Guevara.

Reconoció que una de las limitaciones de la Gendarmería Ambiental es precisamente que cuenta con menos de 300 elementos dedicados a inhibir delitos ambientales.

Xóchitl Gálvez, integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Cámara de Senadores, pidió al Gobierno federal que se investigue el fenómeno que se registra en el Municipio de Arriaga, el cual enmarcó en un contexto de impunidad de los Gobiernos de Chiapas.

"Que se castigue, que se investigue, la Guardia Nacional no va a tener los efectos en el combate a la delincuencia si los Ministerios Públicos no hacen la investigación. Habrá que ver en este caso si se hicieron las denuncias, me impresiona y pienso que aquí las únicas víctimas pudieran ser los jóvenes porque sabemos que los autores intelectuales son gente que muchas veces está ligada a la política, porque muchas de estas cosas no podrían suceder si no hubiera una autoridad involucradas", afirmó la senadora.

En la indagatoria, dijo, se debe privilegiar la inteligencia para dar con los autores intelectuales.

"Hay que ir por los autores intelectuales y no por el que mete la lancha y se gana mil dólares, que para ellos es muchísimo dinero. Esto es como las burreras o los burreros, nada más que ahora son los jóvenes", añadió.

Además, Gálvez señaló que los jóvenes que actualmente se dedican a la pesca tradicional deben tener acceso a la tecnología e innovación para contar con sistemas de producción de acuacultura más eficientes y así evitar que se conviertan en presas del crimen organizado.