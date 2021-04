Pescadores y familiares no se rindieron hasta encontrar al “Califas” en Angostura

Angostura, Sinaloa.- Cerca de tres horas después de que fuera localizado muerto el pescador Alejandro Mascareño, mejor conocido como “Califas” frente a las costas del Puerto La Reforma del municipio de Angostura, en las cercanías con el paraje Las Conchozas, arribó el cuerpo al muelle.

Una decena de compañeros esperaban la llegada del “Califas”, como le decían con cariño en la comunidad. Con lamentable pesar presenciaron como era traslado en una panga para ser puesto a disposición del equipo de investigación pericial.

Debido a que se encontraba en avanzado estado de descomposición, el cuerpo sólo permaneció minutos y se procedió al levantamiento del cuerpo por personal de una casa funeraria de Guamúchil.

Se pudo conocer que el grupo de búsqueda de familiares y amigos no desistió en salir cada día a buscarlo hasta encontrarlo, con la esperanza de rescatarlo con vida. No se rindieron a pesar de que con el paso de los días no daban con ningún rastro.

Pero al sexto día de buscar entre las aguas localizaron el cadáver entre las 06:00 y 06:30 horas aproximadamente. Hoy su cuerpo será velado para darle el último adiós.

De acuerdo al reporte oficial el reformeño se encontraba desaparecido desde el viernes 23. La llamada de alerta se recibió en la base policiaca a los minutos del hallazgo, por lo que una unidad se dirigió al muelle de La Reforma para acordonar el área a espera de la llegada de la policía investigadora. Tras una rápida revisión del cuerpo se indicó su levantamiento para ser entregado a los familiares.