Piden localizar a Johasly, desaparecido desde 2020 en Navolato, Sinaloa

Sinaloa.- A un año y cinco meses de su desaparición, familiares y amigos de Johasly Aguilar Díaz claman por justicia y su localización en Navolato, Sinaloa.

La última vez que fue visto el joven de 22 años fue el 20 de abril de 2020 a alrededor de las 23:00 horas, cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia Vegas del Río, en Navolato.

Aunque en su momento se levantó una denuncia por su desaparición ante la autoridad competente, dijeron que tiempo después se supo que, al parecer, Johasly fue privado de la libertad por una patrulla en ese asentamiento.

Lo que se dice

“Supuestamente él fue privado de su libertad por una patrulla allá en las Vegas del Río, pero no sabemos qué placas de la patrulla ni nada. Ese es el detalle. Pero de que gente vio que lo levantó una patrulla, mucha gente vio ahí, y es lo que se dice, pero pues no sabemos qué patrulla, no se tomaron las placas, no se tomaron fotos en ese momento”, comentó un familiar.

A un año y cinco meses de su desaparición, continuó, ya se ha buscado mucho y se ha cotejado el ADN de la madre con los cadáveres que se han encontrado, pero del joven aún se desconoce su paradero.

“Si fue que lo mataron o lo que sea, ya es para que se hubiera... ya hubiéramos sabido de su cuerpo. Algo, no sé. Ya se nos hace mucho, y pues su mamá, la verdad, está muy devastada... pobrecita, porque ya es mucho tiempo y no sabe nada de él”.

La familiar pidió justicia y la localización del muchacho, pues de este, a más de un año y cinco meses, no se conoce su paradero pese a la búsqueda que se ha hecho para encontrarlo. E insiste en que Johasly fue privado de la libertad por una patrulla en la colonia Vegas del Río, de Navolato.

“Pues sí, queremos justicia porque, o sea, no se vale. Todo mundo dice que lo levantó una patrulla a él, pero no tomaron fotos. No sabemos placas, no sabemos nada. Pero de ahí, de las Vegas del Río, fue levantado”.

Características

Johasly Aguilar Díaz es de 1.80 metros de estatura, complexión delgada, ojos cafés, y como señas particulares tiene una cicatriz en la espalda, a la altura del pulmón; un tatuaje en el hombro con la figura de una cara de un felino con la leyenda de Bolsón.