Piden mayor vigilancia policial en Bosques del Pedregal

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a los constantes robos de que han sido víctimas, vecino del fraccionamiento Bosques del Pedregal, ubicado al poniente de la ciudad, denunciaron ante los medios de comunicación la creciente ola de inseguridad que han estado viviendo.

Habitantes del sector refirieron que en los últimos días ha habido un aumento constante de robos a casa-habitación, así como al interior de sus vehículos.

Además, señalaron que los ladrones ingresan a los domicilios incluso cuando hay gente al interior de ellos, por lo que dicen sentirse con temor constante.

“Con miedo no podemos vivir; no nos podemos estar arriesgando, necesitamos mayor seguridad. Tenemos niños, tenemos jovencitas. No puede ser que cualquier persona se meta a nuestra casa en horas de la madrugada, y pueden pasar tantas cosas; estamos en un riesgo total”, indicó una de las afectadas por esta situación.

Asimismo, expresaron que además de las cosas materiales, los ladrones se roban la tranquilidad que había en el sector, ya que se pone en peligro su integridad física.