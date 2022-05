Piden no dar dinero a policías por recuperación de autos robados en Sinaloa

El funcionario estatal comentó que la ciudadanía no se deje engañar, que los trámites para recuperar los vehículos no son tan complicados como otros elementos lo quieren hacer ver.

El papeleo no es tan tardado

José Luis Popo, por otra parte, dio a conocer que toda aquella persona que es víctima del robo de su unidad motriz primero tiene que reportarlo al 911, posteriormente, acudir al Ministerio Público, con los siguientes papeles: la factura original o certificado de la agencia. Por último, resaltó que los propietarios no se dejen engañar, y que no tienen por qué entregar dinero a ningún elemento.

Sinaloa.- Una mala práctica se está llevando a cabo dentro de algunos elementos de la diferentes corporaciones al momento de recuperar vehículos con reporte de robo . José Luis Popo Castellán, encargado de la Unidad Especializada en Robo de Vehículos, de la Fiscalía General del Estado ( FGE ) de Sinaloa , exhorta a la población a no caer en chantajes.

Hernán Alfaro Editor de policiaca

Egresado desde el 2009 y titulado como licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Durango con sede en Culiacán.

A partir de marzo del 2010, se me da la oportunidad de ingresar en editorial EL DEBATE primeramente como reportero para el periódico LA I donde estaba desarrollándome como reportero en diferentes secciones por un lapso estimado de dos años.



Posteriormente se me dio la oportunidad de iniciar mi labor en la misma empresa, pero ahora para periódico EL DEBATE donde comencé a desarrollarme en temas de seguridad, cubriendo Nota Roja también como parte para el equipo de reporteros.

Actualmente, estoy como editor de la sección de Policiaca en lo que respecta al área de Culiacán, con el propósito de brindar la información más veraz y objetiva, con un buen grupo de trabajo.



Además, durante mi estancia, he sido parte del equipo que ha realizado coberturas en desastres naturales como el huracán Manuel y Williams entró tipo de hechos que han impactado a la sociedad.

En otra parte, cuenta con distintos cursos como: La Reforma Penal y la Construcción de la Noticia, Comunicación, y Retroalimentación como parte de Recursos Humanos de EL DEBATE.