"Pido a Dios fortaleza para seguir en la búsqueda de mi hijo": madre sinaloense

Mazatlán, Sinaloa.- “La pérdida de un hijo es algo que no se puede explicar, porque le cambia la vida a toda la familia, hermanos, y no se diga a los padres, todos los días te dan ganas de llorar. Es una impotencia no saber dónde está tu hijo”, menciona una madre que se encuentra en la búsqueda de su hijo desaparecido en Sinaloa.

Las jefas de familia que pierden a “sus tesoros” tras ser privados de la libertad sufren día a día, y aparte la sociedad las juzga al cuestionarlas porque andan en el monte tratando de localizar a sus hijos, pero ellas agarran fuerza para salir adelante.

Los comentarios de que sus hijos andaban mal son algunas de las críticas que les refieren casi a diario sus conocidos, pero el amor de madre es más fuerte que esos señalamientos.

“Hay personas que sí te apoyan, hay gente que dice muchas cosas, hay gente que te hace el feo, pero no debe de ser así porque un hijo es lo máximo para una madre, y la pérdida de un hijo no tiene nombre. Yo he recibido el apoyo de mi cuñada y de mi nuera, la esposa de mi hijo mayor. Ellas me acompañan casi siempre cuando salimos a búsqueda, pero sí hay gente que te rechaza”, comenta la mujer que perdió a su hijo el día 25 de enero del 2019.

Calvario

En la referida fecha, el joven salió de su domicilio y subió a un carro con dos conocidos, se despidió de su madre, quien le pidió que no fuera a llegar tarde, y desde ese día no han podido dar con su paradero.

El calvario que viven estas madres en muchos aumenta ya que en su mayoría tienen que costearse los gastos y las autoridades no los apoyan. Son pocos los casos que reciben apoyo.

Nosotras aparte tenemos que costear los gastos y es muy duro porque las autoridades poco nos apoyan. Es duro. Hay veces que uno ve que no quieren apoyarnos”, expresa.

En muchos casos, las madres no se pueden explicar por qué desaparecen a sus hijos, ya que comenta que el suyo tenía un trabajo estable, se levantaba muy temprano, era muy alegre, se la pasaba cantando, y hoy es una situación muy difícil levantarse, voltear a su cuarto y verlo vacío.

“He perdido a mi padre, a mi madre, es muy doloroso, pero perder a un hijo no se compara el dolor, no hay comparación. Ese dolor que traes en el corazón no se te olvida ni un instante. Cuando te pones a comer, te pones a pensar si está vivo, que si ya habrá comido, siempre está uno pensando en él. Es un dolor que no te puedo explicar, siento que también se me fue la vida con él, se me fue un pedazo de mi corazón, me hace falta ese tesoro que ando buscando”, comenta esta madre de familia ante la pérdida de su hijo.

Compasión

Para finalizar, hace un llamado a la sociedad, a las personas que se llevaron a su hijo a que recapaciten, a que piensen en sus madres que también sufren por ellos, y que si saben o tienen conocimiento de dónde se llevaron a su hijo o alguna otra persona, que les avisen de manera anónima a los teléfonos del grupo de rastreadoras Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos, o mediante la página de Facebook del mismo colectivo.

“Si alguien sabe el paradero de donde está mi hijo que desapareció el 25 de enero del 2019 o de algún otro muchacho, que nos avisen dónde están, si están vivos, dónde están, o si ya no están en este mundo. También si saben dónde los enterraron, que nos dijeran para nosotras ya descansar. Nuestro corazón ya no es el mismo, te entierran a un hijo y entierran a la madre, al padre y a los hermanos, la vida ya no es la misma”, concluyó esta madre angustiada y con los ojos llorosos ante el dolor de no poder localizar a su hijo.