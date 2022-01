Pistoleros secuestran a hijo de ex alcalde de Jerez, Zacatecas a plena luz del día

Zacatecas.- Antes de que oscureciera la tarde de ayer martes hombres armados privaron de su libertad con lujo de violencia a un hijo de un ex alcalde del municipio de Jerez, Zacatecas y hasta el momento se deconoce su paradero.

El hombre que fue secuestrado se encontraba en una farmacia cuando los hombres desconocidos irrumpieron y lo sacaron a la fuerza para obligarlo a subirse a un automóvil y salir a exceso de velocidad.

La farmacia donde estaba el hijo del ex alcalde de Jerez se ubica en la calle San Luis y es de la familia, la víctima tiene 47 años de edad.

Tras el secuestro las autoridades han implementado un intenso operativo de búsqueda, el cual, hasta el momento no ha dado resultados.

El momento cuando "levantaron" al hijo de ex alcalde fue captado por un transeúnte y circula en redes sociales, en el se muestra como la víctima fue sometida por los pistoleros y obligado a abordar un vehículo que se sabe es de su propiedad.

Antes de que se llevaran al hombre, la fachada de un negocio de venta de accesorios y partes de automóviles había sido baleada, lo que habría sido usado como distractor a las autoridades para hacer el violento plagio.

