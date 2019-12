Policía de Mazatlán anuncia operativos permanentes por fechas decembrinas

Mazatlán.- “Se siguen realizando operativos de vigilancia permanentes, a pesar de que vienen las fiestas y posadas, nosotros nos mantenemos firmes los 365 días del año, pues Mazatlán a crecido y se ha convertido en un destino turístico ya internacional, por lo que hay vacaciones todo el año, por eso es importante la participación de los ciudadanos tener responsabilidad al manejar para evitar accidentes que nos pueden costar mucho dinero o inclusive una vida”, dijo Franciscos Guerra González, comándate de Tránsito Municipal de Seguridad Pública, referente a los últimos accidentes ocurridos en el puerto.

La aclaración

El funcionario comentó que el accidente ocurrido el pasado viernes en la madrugada frente al IMSS de la Ejercito Mexicano de la colonia Tierra y Libertad, donde salieron lesionados dos personas, fue solo responsabilidad del conductor al manejar a una velocidad excesiva y con un alto grado de alcohol en la sangre.

“Eso que se dice que la retroexcavadora con la que chocó no debería estar ahí, no tiene ningún fundamento ya que había mas de 30 metros de señalización, en la reparación de dicha ruá, el conductor de la unidad siniestrada, viajaba alcoholizado y fue su imprudencia lo que ocasionó el accidente y no una maquina que se encontraba estacionada”, dijo Francisco Guerra.

El comandante de Tránsito informó que los último dos decesos de motociclistas no han ocurrido dentro de la ciudad si no en zona federal, pero de igual manera la imprudencia de no respetar los señalamientos de vialidad a causado la muerte de estas personas.

La vigilancia

Con respecto al personal que se encuentra vigilando la ciudad expresó que tienen un total de 130 agentes de tránsito y de Capta, para cubrir toda la ciudad, por lo que pidió el apoyo de la ciudadanía a cuidarse ya que se tiene el registro de 17 mil autos registrados en el puerto.

“No puedo tener un tránsito por cada automóvil que hay en la ciudad, eso es imposible por eso se hacen alcoholímetros los cuales los empezaremos a implementar a partir de los miércoles, así mismo, lo vuelvo a decir, la sociedad es la que debe de poner orden al momento de conducir, pues se supone que todos somos personas, adultas maduras y responsables” dijo Guerra.

Por ultimo el funcionario informó que cuando una persona se encuentre en estado de ebriedad que pidan el apoyo a los agentes viales para ser llevados a sus casas sanos y salvos, pero que son los ciudadanos los que tienen que acercarse a ellos, para pedir apoyo, pero no después de que ya hayan cometido la infracción.